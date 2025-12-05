Policial Civil: Sr. Andre Luis Miyazaki
Faleceu ontem, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste/SP, contava 49 anos, filho do Engenheiro Agrônomo Sr. Yuji Miyazaki, falecido e da Professora Sra. Maria Aparecida Malagueta Miyazaki, era casado com a Sra. Renata Antonialli Bittencourt; deixa os filhos: Luis André Fiore Miyazaki e Leticia Bittencourt Miyazaki. Deixa irmãs, sobrinhas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Alberto Santos Ribeiro
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Irenio Santos Ribeiro e da Sra. Maria Vitoria Santos Ribeiro, era casado com a Sra. Lucimar Marcelino da Rocha; deixa os filhos: Simone dos Santos Ribeiro; Maigles Rocha Correa; Karina Ribeiro Lifhebber, casada com o Sr. Jeffrey Lifhebber e Gustavo Henrique Rocha Ribeiro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.