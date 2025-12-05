Mesmo com a popularização de ferramentas digitais e do atendimento remoto, trabalhadores de diferentes categorias ainda precisam enfrentar procedimentos presenciais para cancelar a contribuição assistencial descontada diretamente na folha. Em vários sindicatos de São Paulo, a exclusão da cobrança só é aceita mediante apresentação de documentos físicos, preenchimento de formulários e entrega de uma carta escrita à mão — exigência que muitos consideram ultrapassada.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A reportagem da Band registrou longas filas no sindicato dos metalúrgicos de Osasco e região. Em dias de sol forte, chuva ou frio, funcionários aguardavam para protocolar o pedido de exclusão da taxa. Vários entrevistados relataram que só conseguem ir até o local quando folgam do trabalho. Outros contam que perderam o prazo por estarem de férias e, assim, continuaram pagando por mais meses do que gostariam.