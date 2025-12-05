Apesar da polêmica, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não proíbe o uso de ferramentas que apenas informam a localização de radares, como Waze e Google Maps. Essas plataformas funcionam de forma colaborativa, com dados fornecidos pelos próprios usuários, e não interferem nos equipamentos de fiscalização. Por isso, seu uso é considerado permitido.

O uso de aplicativos que alertam sobre a presença de radares virou hábito para milhões de motoristas brasileiros — e um assunto que ainda gera muitas dúvidas. Afinal, usar esses apps pode resultar em multa? A resposta, que surpreende até condutores experientes, passa por legislação, tecnologia e segurança viária.

A confusão surge porque dispositivos que tentam burlar ou bloquear radares — como aparelhos que inibem o funcionamento dos sensores — são proibidos e geram penalidades severas. Nesses casos, o CTB prevê multa gravíssima, sete pontos na CNH e até apreensão do equipamento ou do veículo, dependendo da infração.

Enquanto aplicativos comuns apenas exibem informações de trânsito, esses dispositivos ilegais atuam modificando a fiscalização, o que os coloca na lista de condutas puníveis. Essa distinção é essencial para entender o que é permitido e o que pode render dor de cabeça ao motorista.

Mas a discussão não se limita ao aspecto legal. Especialistas avaliam o impacto desses apps na segurança das vias: muitos defendem que os avisos estimulam o respeito ao limite de velocidade e ajudam a reduzir acidentes em trechos críticos. Outros, porém, argumentam que os motoristas só diminuem a velocidade nos pontos sinalizados, sem melhorar sua condução de maneira geral.