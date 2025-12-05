Em uma revisão considerada histórica, o Vaticano divulgou no fim de novembro um novo documento que reorganiza a visão da Igreja Católica sobre sexo dentro do casamento. A orientação, apresentada na nota Una Caro (“Uma Só Carne”) e aprovada pelo papa Leão XIV, atualiza princípios tradicionais e responde a questionamentos que surgiam especialmente entre bispos africanos sobre matrimônio e práticas culturais como a poligamia.

Embora a doutrina já tivesse passado por mudanças desde o Concílio Vaticano II, a nova formulação consolida de forma definitiva a ideia de que a sexualidade conjugal não se limita à função de gerar filhos, ampliando seu valor afetivo e espiritual.

Monogamia no centro da doutrina renovada