Piracicaba registrou em 2025, entre janeiro e novembro, 76 casos de HIV/Aids. Proporcionalmente, esse número é menor em relação ao ano passado, quando foram registrados 120 casos. Os números foram divulgados pela Secretaria da Saúde a pedido do Jornal de Piracicaba.

Já nos últimos 10 anos (entre 2015 e 2024), Piracicaba registrou 939 casos de HIV/Aids, segundo dados da Vigilância Epidemiológica. A maioria é de pessoas do sexo masculino, com predominância entre adultos (40 a 59 anos) e adultos jovens (25 a 39 anos).

A Secretaria da Saúde informou ainda que, entre as várias ações realizadas sobre prevenção, destacam-se as ações educativas como as realizadas recentemente pelo Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas) no Centro Cívico, com oferta gratuita de testes rápidos para HIV e sífilis, autotestes, orientações e distribuição de insumos de prevenção, como preservativos e gel lubrificante.