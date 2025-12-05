05 de dezembro de 2025
COPA DO MUNDO 2026

Sorteio da Copa acontece hoje (05); veja onde assistir

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Freepik

A definição dos 12 grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (5), nos Estados Unidos, e marcará o início oficial da caminhada das 48 seleções rumo ao maior torneio do planeta. O sorteio será realizado às 14h (horário de Brasília) no Centro de Artes Cênicas John F. Kennedy, em Washington, e terá ampla transmissão em plataformas digitais e canais de TV.

VEJA MAIS:

A Seleção Brasileira, que integra o Pote 1 ao lado de outras grandes forças — como França, Argentina, Inglaterra, Portugal e Alemanha — não poderá enfrentar nenhuma dessas equipes na primeira fase, já que as regras impedem confrontos entre seleções do mesmo pote.

Onde acompanhar o sorteio

O evento será exibido ao vivo na TV Globo, SporTV, GeTV (YouTube), CazéTV (YouTube) e na plataforma Fifa+, garantindo acesso gratuito e multiplataforma ao público brasileiro.

Como a Fifa organiza o sorteio

O Mundial terá 12 grupos formados por quatro seleções cada. Os países-sede — Canadá, México e Estados Unidos — já entram posicionados nas chaves A, B e D, respectivamente, e também ocupam o Pote 1. As demais seleções foram distribuídas conforme o ranking da entidade:

  • Pote 1: cabeças de chave, incluindo os três anfitriões e as nove melhores seleções do mundo.
  • Pote 2, 3 e 4: organizados por ordem de ranking, com o Pote 4 recebendo ainda equipes vindas das repescagens mundial e europeia.

Uma das regras mais importantes é a limitação continental: seleções da mesma confederação não podem ficar no mesmo grupo, exceto no caso da UEFA, que tem mais participantes e pode ter até duas equipes por chave.

Possibilidades do Brasil

O Brasil chega ao sorteio com 647 combinações possíveis para a fase de grupos. Embora dividido no mesmo pote que Alemanha e Portugal — algo informalmente chamado de “grupo do sorteio” — a Seleção não corre risco de enfrentar essas equipes agora. O time também não poderá cruzar com outros sul-americanos, como Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.

Conheça a distribuição atual dos potes

  • Pote 1: Brasil, Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha
  • Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália
  • Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul
  • Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, quatro seleções da repescagem europeia e duas da repescagem mundial

A tabela completa de jogos, com locais e horários, será apresentada neste sábado (6) pela Fifa.

