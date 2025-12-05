A definição dos 12 grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (5), nos Estados Unidos, e marcará o início oficial da caminhada das 48 seleções rumo ao maior torneio do planeta. O sorteio será realizado às 14h (horário de Brasília) no Centro de Artes Cênicas John F. Kennedy, em Washington, e terá ampla transmissão em plataformas digitais e canais de TV.
A Seleção Brasileira, que integra o Pote 1 ao lado de outras grandes forças — como França, Argentina, Inglaterra, Portugal e Alemanha — não poderá enfrentar nenhuma dessas equipes na primeira fase, já que as regras impedem confrontos entre seleções do mesmo pote.
Onde acompanhar o sorteio
O evento será exibido ao vivo na TV Globo, SporTV, GeTV (YouTube), CazéTV (YouTube) e na plataforma Fifa+, garantindo acesso gratuito e multiplataforma ao público brasileiro.
Como a Fifa organiza o sorteio
O Mundial terá 12 grupos formados por quatro seleções cada. Os países-sede — Canadá, México e Estados Unidos — já entram posicionados nas chaves A, B e D, respectivamente, e também ocupam o Pote 1. As demais seleções foram distribuídas conforme o ranking da entidade:
- Pote 1: cabeças de chave, incluindo os três anfitriões e as nove melhores seleções do mundo.
- Pote 2, 3 e 4: organizados por ordem de ranking, com o Pote 4 recebendo ainda equipes vindas das repescagens mundial e europeia.
Uma das regras mais importantes é a limitação continental: seleções da mesma confederação não podem ficar no mesmo grupo, exceto no caso da UEFA, que tem mais participantes e pode ter até duas equipes por chave.
Possibilidades do Brasil
O Brasil chega ao sorteio com 647 combinações possíveis para a fase de grupos. Embora dividido no mesmo pote que Alemanha e Portugal — algo informalmente chamado de “grupo do sorteio” — a Seleção não corre risco de enfrentar essas equipes agora. O time também não poderá cruzar com outros sul-americanos, como Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.
Conheça a distribuição atual dos potes
- Pote 1: Brasil, Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha
- Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália
- Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul
- Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, quatro seleções da repescagem europeia e duas da repescagem mundial
A tabela completa de jogos, com locais e horários, será apresentada neste sábado (6) pela Fifa.