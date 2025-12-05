A definição dos 12 grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (5), nos Estados Unidos, e marcará o início oficial da caminhada das 48 seleções rumo ao maior torneio do planeta. O sorteio será realizado às 14h (horário de Brasília) no Centro de Artes Cênicas John F. Kennedy, em Washington, e terá ampla transmissão em plataformas digitais e canais de TV.

A Seleção Brasileira, que integra o Pote 1 ao lado de outras grandes forças — como França, Argentina, Inglaterra, Portugal e Alemanha — não poderá enfrentar nenhuma dessas equipes na primeira fase, já que as regras impedem confrontos entre seleções do mesmo pote.

Onde acompanhar o sorteio