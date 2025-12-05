A cerimônia de premiação será realizada em 11 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e reunirá diversos nomes do esporte nacional.

A atleta Karolyne Souza, conhecida como Karol “Giga”, natural de Piracicaba, foi indicada na categoria Flag Football para o Prêmio Brasil Olímpico 2025, a principal honraria concedida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) a atletas que se destacaram no cenário nacional. O reconhecimento consolida a atuação da jogadora e a ascensão da modalidade no esporte olímpico brasileiro.

A indicação de Karol "Giga" a coloca entre os atletas com o desempenho mais expressivo em sua modalidade ao longo de 2025. O COB e a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) apontaram a atleta como o nome de maior evidência no flag football do país, considerando seu desempenho técnico, regularidade e liderança.

A inclusão da modalidade entre as categorias reconhecidas pelo COB e a nomeação de uma atleta do flag football reforçam o crescimento do esporte e seu potencial de consolidação no movimento olímpico nacional. Outros indicados ao prêmio neste ano incluem nomes como Rayssa Leal (skate), Gabi Guimarães (vôlei), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Caio Bonfim (marcha atlética).

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Trajetória Esportiva

Com 39 anos e formada em Educação Física pela Unimep, Karol Souza iniciou sua trajetória no flag football em 2015, integrando a equipe feminina do Piracicaba Cane Cutters. Em 2018, transferiu-se para o Palmeiras Locomotives e foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira, competindo no Mundial do Panamá, onde o Brasil alcançou a sexta colocação. Desde então, a atleta tem sido presença constante nas convocações nacionais.