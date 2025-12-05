A atleta Karolyne Souza, conhecida como Karol “Giga”, natural de Piracicaba, foi indicada na categoria Flag Football para o Prêmio Brasil Olímpico 2025, a principal honraria concedida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) a atletas que se destacaram no cenário nacional. O reconhecimento consolida a atuação da jogadora e a ascensão da modalidade no esporte olímpico brasileiro.
A cerimônia de premiação será realizada em 11 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e reunirá diversos nomes do esporte nacional.
Destaque no Flag Football Nacional
A indicação de Karol "Giga" a coloca entre os atletas com o desempenho mais expressivo em sua modalidade ao longo de 2025. O COB e a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) apontaram a atleta como o nome de maior evidência no flag football do país, considerando seu desempenho técnico, regularidade e liderança.
A inclusão da modalidade entre as categorias reconhecidas pelo COB e a nomeação de uma atleta do flag football reforçam o crescimento do esporte e seu potencial de consolidação no movimento olímpico nacional. Outros indicados ao prêmio neste ano incluem nomes como Rayssa Leal (skate), Gabi Guimarães (vôlei), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Caio Bonfim (marcha atlética).
Trajetória Esportiva
Com 39 anos e formada em Educação Física pela Unimep, Karol Souza iniciou sua trajetória no flag football em 2015, integrando a equipe feminina do Piracicaba Cane Cutters. Em 2018, transferiu-se para o Palmeiras Locomotives e foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira, competindo no Mundial do Panamá, onde o Brasil alcançou a sexta colocação. Desde então, a atleta tem sido presença constante nas convocações nacionais.
Atualmente, Karol atua pelo Caipiras Flag Football, equipe feminina de Piracicaba na categoria 5x5. Em 2025, o time conquistou o bicampeonato de conferência no Campeonato Paulista, ficando com o vice-campeonato na classificação geral estadual, além de ter alcançado o nono lugar na etapa final do Campeonato Brasileiro.
Pela Seleção Brasileira, a atleta participou da campanha que assegurou ao Brasil uma vaga no Mundial de Flag 2026, na Alemanha, após a equipe terminar em quinto lugar na etapa intercontinental. O foco da equipe é obter um desempenho no Mundial que viabilize a classificação para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.
Trabalhos sociais
Além de seu desempenho em campo, Karol "Giga" é engajada em ações sociais por meio do Instituto Educando Pelo Esporte. Ela desenvolve oficinas de flag football voltadas à formação cidadã de crianças de baixa renda. O projeto, que começou com atividades quinzenais, agora oferece oficinas semanais e atende cerca de 50 crianças no contraturno escolar. O trabalho resultou na formação de uma equipe competitiva de 20 atletas que disputará o Campeonato Brasileiro de Base nas categorias Sub-10 e Sub-12 em 13 de dezembro, na cidade de Leme (SP).