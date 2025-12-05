O iFood introduziu uma nova modalidade de entrega de refeições no Brasil utilizando drones automatizados, com a operação inaugural iniciada em Aracaju (SE) no início de outubro. A empresa planeja estender a tecnologia a outras áreas urbanas do país em breve.
- Veja o porquê nossas fotos da lua fica ruins e como melhorar
- SEMAE tem projeto na rede d'água que afetará 50 mil piracicabanos
- USP é a melhor universidade da América Latina, segundo ranking
Rodolfo Klautau, diretor de logística do iFood, afirmou que a tecnologia aérea complementa o trabalho dos entregadores, majoritariamente motociclistas, e não tem como objetivo substituí-los. A empresa argumenta que os profissionais de entrega também se beneficiam da nova logística.
Como são feitas as entregas
A operação em Sergipe foi estruturada para solucionar um desafio logístico específico: a conexão entre Aracaju e a cidade vizinha de Barra dos Coqueiros (SE). Anteriormente, a entrega entre as cidades, separadas pelo Rio Sergipe, exigia que o entregador cruzasse uma ponte, num percurso de aproximadamente 40 minutos de ida e volta.
O novo modelo utiliza dois "droneportos" como pontos de circulação. O primeiro está situado no principal shopping de Aracaju. Um funcionário transporta o pedido das cozinhas ao droneporto, onde é acomodado em uma caixa acoplada ao drone.
O drone decola automaticamente e, em cerca de 5 minutos, chega ao segundo droneporto, em Barra dos Coqueiros. Nesse local, um entregador parceiro coleta a encomenda e finaliza a entrega na residência do cliente. Concluída a missão, o drone retorna à capital sergipana de forma autônoma.
Tecnologia e Regulamentação
A execução da parte aérea das entregas é de responsabilidade da Speedbird Aero, parceira do iFood. A empresa brasileira é especializada em entrega por drones e já prestou serviços aos Correios e à Vale, além de ter inspecionado o projeto em Sergipe para o serviço de correios do Reino Unido (Royal Mail).
Manoel Coelho, CEO da Speedbird, relatou ao portal UOL que foram necessários cinco anos de testes com o iFood para iniciar a operação comercial, sem registro de incidentes ou queixas.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Apesar de funcionarem em um espaço aéreo sujeito a regulamentos específicos, os drones são regidos pela mesma legislação que rege a aviação. A Speedbird garante o cumprimento das normas brasileiras, consideradas rigorosas.
Os drones são capazes de transportar até 10 kg e possuem um alcance de voo de até 20 km atualmente, com potencial para aumento da distância. A segurança da operação é garantida por meio de automação e monitoramento.
No droneporto de Aracaju, um operador credenciado é responsável por acoplar o pedido e ligar o drone. De uma cabine de comando, ele monitora as câmeras do drone e pode assumir o controle remotamente, se necessário. O drone também está programado para ações autônomas, como pousos de emergência ou abertura do paraquedas. Toda a atividade é gravada para fins de estudo e eventual responsabilização.
O iFood, em parceria com a Speedbird Aero, já articula com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) a expansão do serviço para solucionar outros gargalos logísticos no país. Klautau indicou que o modelo será estendido para além de locais próximos a shoppings e não se limitará à entrega de alimentos, abrangendo farmácias e compras em geral.