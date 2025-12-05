Rodolfo Klautau, diretor de logística do iFood, afirmou que a tecnologia aérea complementa o trabalho dos entregadores, majoritariamente motociclistas, e não tem como objetivo substituí-los. A empresa argumenta que os profissionais de entrega também se beneficiam da nova logística.

O iFood introduziu uma nova modalidade de entrega de refeições no Brasil utilizando drones automatizados, com a operação inaugural iniciada em Aracaju (SE) no início de outubro. A empresa planeja estender a tecnologia a outras áreas urbanas do país em breve.

A operação em Sergipe foi estruturada para solucionar um desafio logístico específico: a conexão entre Aracaju e a cidade vizinha de Barra dos Coqueiros (SE). Anteriormente, a entrega entre as cidades, separadas pelo Rio Sergipe, exigia que o entregador cruzasse uma ponte, num percurso de aproximadamente 40 minutos de ida e volta.

O novo modelo utiliza dois "droneportos" como pontos de circulação. O primeiro está situado no principal shopping de Aracaju. Um funcionário transporta o pedido das cozinhas ao droneporto, onde é acomodado em uma caixa acoplada ao drone.

O drone decola automaticamente e, em cerca de 5 minutos, chega ao segundo droneporto, em Barra dos Coqueiros. Nesse local, um entregador parceiro coleta a encomenda e finaliza a entrega na residência do cliente. Concluída a missão, o drone retorna à capital sergipana de forma autônoma.

Tecnologia e Regulamentação