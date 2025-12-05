Faleceu dia 03/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era casado com a Sra. Lidia Medeiros Tezza. Era filho do Sr. Bruno Tezza e da Sra. Lidia Cheffer Tezza, falecidos. Deixa os filhos: Telma Tezza casada com Marcelo Pompeu de Godoy, Tania Tezza, e, Tercio Tezza casado com Adriana Rogeria de Freitas Tezza. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 04/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, a partir das 12h00 até as 16h00. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Augusto Antonio da Silva e da Sra. Dulce Maria Francisca, era casado com a Sra. Maria Madalena Palma da Silva; deixa os filhos: José Roberto Palma da Silva, casado com a Sra. Karina Christofoletti da Silva; Andreia Palma da Silva Evangelista, casada com o Sr. Jair Flores Evangelista e Anderson Palma da Silva, casado com a Sra. Patricia Ramalho Carvalho. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 11h30 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Manoel Maximino da Silva

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho da Sra. Maria da Conceição, falecida; deixa os filhos: Manoel Maximino da Silva, viúvo da Sra. Quiteria Fernandes da Silva Lira; Eva Maria da Silva, casada com o Sr. Cicero Luiz da Silva e Maria Eliane Lira da Silva, casada com o Sr. José Antonio Barros da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.