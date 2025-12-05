Sr. Helio Apparecido Tezza
Faleceu dia 03/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era casado com a Sra. Lidia Medeiros Tezza. Era filho do Sr. Bruno Tezza e da Sra. Lidia Cheffer Tezza, falecidos. Deixa os filhos: Telma Tezza casada com Marcelo Pompeu de Godoy, Tania Tezza, e, Tercio Tezza casado com Adriana Rogeria de Freitas Tezza. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 04/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, a partir das 12h00 até as 16h00. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Antonio da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Augusto Antonio da Silva e da Sra. Dulce Maria Francisca, era casado com a Sra. Maria Madalena Palma da Silva; deixa os filhos: José Roberto Palma da Silva, casado com a Sra. Karina Christofoletti da Silva; Andreia Palma da Silva Evangelista, casada com o Sr. Jair Flores Evangelista e Anderson Palma da Silva, casado com a Sra. Patricia Ramalho Carvalho. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 11h30 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manoel Maximino da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho da Sra. Maria da Conceição, falecida; deixa os filhos: Manoel Maximino da Silva, viúvo da Sra. Quiteria Fernandes da Silva Lira; Eva Maria da Silva, casada com o Sr. Cicero Luiz da Silva e Maria Eliane Lira da Silva, casada com o Sr. José Antonio Barros da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Josefa Mariano
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Valdemar Pedro Mariano e da Sra. Benedita Ribeiro Mariano. Deixa familiares e amigos. O Velório foi realizado ontem, das 11h00 às 16h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematorio Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Maurilio João Fortunato
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Feliz Fortunato e da Sra. Maria Idalina Fortunato: deixa os filhos: Matheus Fortunato, casado com a Sra. Manoele da Silva Cristina Donato e Gabriel Fortunato. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Miguel Francisco De Azevedo
Faleceu dia 04/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era viúvo da Sra. Elisabete Aparecida Bolzan de Azevedo. Era filho do Sr. Fernando de Azevedo e da Sra. Deonirdes Bizan de Azevedo, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Roberto de Camargo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Antonio Albino de Camargo e da Sra. Josefina Matias de Camargo, era casado com a Sra. Maria Cicera Ferreira de Camargo, deixa os filhos: Meire Hellen Ferreira Camargo Rando casada com o Sr. Leandro Luis Rando; Andre Luis Ferreira Camargo casado com a Sra. Debora Soares Camargo; Daniele Ferreira Camargo casada com o Sr. Misael Ferreira; Gabriele Ferreira Camargo e Eduardo Leandro Ferreira Camargo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Willian Douglas Alves Corrêa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 57 anos, filho dos finados Sr. Juvenal Alves Correa e da Sra. Judith de Moraes Corrêa; deixa o filho: Lucas Alves Corrêa. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Berto Lira, para o Cemitério Municipal de Cabreúva na cidade de Santa Bárbara D'Oeste/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.