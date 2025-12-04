A catarinense Luana Lopes Lara, 29, acaba de conquistar um feito inédito no cenário global: tornou-se a mais jovem bilionária self-made do mundo. A ascensão acontece após a startup Kalshi, que ela comanda como COO ao lado do libanês Tarek Mansour, anunciar uma rodada de investimentos de US$ 1 bilhão, elevando a avaliação da empresa para US$ 11 bilhões.

O salto impressionante ocorre menos de seis meses após a Kalshi, especializada em negociações baseadas em eventos futuros, multiplicar seu valor de mercado. Em junho, a companhia era precificada em US$ 2 bilhões; em outubro, atingiu US$ 5 bilhões; agora, chega a mais que o dobro. Com cerca de 12% da empresa cada, Luana e Mansour passaram a ter patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão, segundo a Forbes.

De Santa Catarina ao MIT