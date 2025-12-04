Como se não bastasse o incrível arcabouço de seguranças que protegem os intocáveis ministros do Supremo Tribunal Federal, já que suas vidas são tão preciosas para nossa nação, agora o Ministro Gilmar Mendes deu sua cartada final para blindar a si mesmo e a seus colegas de qualquer possibilidade de impeachment sobre seus membros pelo Senado Federal.

Vamos aos números: o orçamento previsto para gastos com segurança institucional do STF subiu de R$ 40 milhões (no ano passado) para R$ 72 milhões. Como se não fosse suficiente, há um orçamento extra de R$ 42 milhões apenas para custear segurança armada e privada 24h aos 11 ministros da corte. Sem falar é claro, nos veículos blindados à disposição. Neste ano de 2025 já foram gastos, segundo informações divulgadas na imprensa, cerca de R$ 986 milhões com a segurança do STF e seus valiosos ministros. Mas para 2026 o orçamento com segurança (já aprovado por unanimidade) ultrapassa R$ 1 bilhão.

Fora esses milhões gastos em segurança com pessoas tão importantes para a nossa nação, esses juízes são aquinhoados com vários adicionais salariais, também conhecidos popularmente como «peduricalhos». Entre os quais podemos citar: auxílio moradia, assistência médica e odontológica integral, auxílio de bolsa escolar para filhos, passagens aéreas nacionais e internacionais, motorista particular, entre outros benefícios. Isso tudo, claro, para uso restrito a 11 brasileiros que são nomeados pelo Presidente da República para exercer uma função quase vitalícia (aposentam-se aos 75 anos).