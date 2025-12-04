Hoje vamos conversar um pouco sobre compulsão alimentar. Ouvimos tanto as pessoas falando sobre compulsão, mas na verdade muitos nem sabem do que isso se trata realmente. Então vamos lá. O que é compulsão alimentar? A compulsão envolve dois elementos essenciais: o primeiro elemento é comer uma grande quantidade de alimentos num curto período de tempo e o segundo elemento e mais importante é o fato de a pessoa ter uma sensação de perda de controle, a pessoa não consegue parar de comer e nunca se sente saciada. Normalmente as pessoas que tem compulsão alimentar, por exemplo, têm também outras coisas associadas, elas costumam comer até ficarem muito cheias, elas sentem culpa e vergonha, elas comem escondido e comem muito rápido para tentar se enganar.

E o fato é que a pessoa coloca uma coisa na boca, mas já está de olho no próximo pedaço e isso se repete sucessivamente até que acaba o pacote, o bolo, a torta, enfim, ela só para de comer porque não tem mais e não porque está satisfeita. E o sentimento de ter que comer é intenso e muito difícil de a pessoa conseguir frear, porque comer serve de anestesia para as suas dores da alma, mas quando ela come a sensação de remorso chega como um foguete. E o ciclo se repete dia após dia, as roupas já não lhe caem tão bem quanto antes, assim como sua autoestima.

E ai você pode estar se perguntando qual a diferença entre um hábito e uma compulsão. Cada vez que experimentamos uma sensação positiva, o nosso cérebro registra esta informação e pede que a façamos novamente. Isso é possível por meio de um neurotransmissor conhecido como dopamina. A dopamina é capaz de transferir para o organismo sensações de prazer e bem-estar, podendo ser acionada por algumas situações como comer chocolate, dar um abraço em quem amamos, assistir um filme ou jogar videogame, praticar esportes ou até mesmo pelo consumo de álcool e outras drogas. Esse é um mecanismo que faz com que nós, seres habituados a padrões repetitivos e que valorizamos as sensações de recompensa, sejamos inclinados a comportamentos que nos levam aos hábitos e compulsões. Esses termos muitas vezes se confundem como disse no início do artigo. Sabermos diferenciá-los é essencial para que saibamos quando é necessário buscar um tratamento.