Aninhada na rede, Alice balançava... Seus pensamentos iam e vinham no ritmo do balanço.

O sol, cansado de iluminar o dia, se escondia no horizonte, tingindo-o de tons alaranjados e vermelhos.

Alice, num morno torpor, não conseguia manter os olhos abertos. As pálpebras pesavam. O gatinho no seu colo, há muito já se entregara aos braços de Morfeu.

Foi quando um som esquisito a acordou. Um exército de pequenos seres estranhos a cercaram e ao seu gato. O animal deu um salto, como só os gatos sabem dar e se posicionou alerta, de orelhas em pé.