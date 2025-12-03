Thiago Schutz, mais conhecido como “Calvo do Campari” ou “Coach do Campari”, é um influenciador digital, coach de relacionamento e autodeclarado defensor da filosofia “red pill”.

Ele ganhou notoriedade nas redes sociais depois de postar um vídeo no qual relata ter recusado uma bebida oferecida por uma mulher — uma cerveja — porque estava bebendo Campari. Segundo ele, a oferta da cerveja seria um “teste” de manipulação. Esse episódio viralizou, e o apelido “Calvo do Campari” se espalhou.

Desde então, Schutz passou a produzir conteúdo voltado a um público masculino, com conselhos e discursos sobre relacionamentos, masculinidade, atração e dinâmicas sociais entre homens e mulheres — seguindo os conceitos defendidos pela comunidade “red pill”.

A ideologia que ele defende e críticas