Sra. Cibele da Silva Ferreira Stenico

Faleceu dia 03/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 57 anos de idade e era casada com o Sr. Jose Alvacir Stenico. Era filha do Sr. Antonio Ferreira Neto e da Sra. Darcilia da Silva Ferreira, falecidos. Deixa as filhas: Marielen Aparecida Ferreira Stenico e Malena Ferreira Stenico, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 03/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, das 15:00h as 17h00h, em seguida ocorreu a cerimônia de homenagens póstumas no mesmo local. Procedimentos de Cremação foram realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Dulvalina Pedrozo Staufakar

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 99 anos, filha dos finados Sr. Jose Pedrozo de Moraes e da Sra. Palmyra de Jesus, era viúva do Sr. Osvaldo Stanfaker; deixa os filhos: Jose Carlos Staufakar, casado com a Sra.Izabel Valverde Staufakar; Aparecida Ivani Staufakar; Maria Lucia Staufakar Vianna, viúva do Sr. Jose Carlos Vianna; João Frederico Staufakar, casado com a Sra. Maria Antonia da Cruz Staufakar; Luiz Benedito Staufakar, falecido, deixando viúva a Sra. Marisa Helena Zanbetta Staufakar; Maria Palmira Staufakar Cogo, viúva do Sr. Antonio Roberto Cogo e Osvaldo Staufakar Filho. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Everson Ricardo Barbati

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 47 anos, filho do Sr. José Oswaldo Barbati e da Sra. Vicentina Garcia Barbati; deixa os filhos: Ricardo Vinicius Barbati; Everson Vitor Dias Barbati e Nayara Caroline Dias Barbati. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.