Sra. Cibele da Silva Ferreira Stenico
Faleceu dia 03/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 57 anos de idade e era casada com o Sr. Jose Alvacir Stenico. Era filha do Sr. Antonio Ferreira Neto e da Sra. Darcilia da Silva Ferreira, falecidos. Deixa as filhas: Marielen Aparecida Ferreira Stenico e Malena Ferreira Stenico, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 03/12/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, das 15:00h as 17h00h, em seguida ocorreu a cerimônia de homenagens póstumas no mesmo local. Procedimentos de Cremação foram realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Dulvalina Pedrozo Staufakar
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 99 anos, filha dos finados Sr. Jose Pedrozo de Moraes e da Sra. Palmyra de Jesus, era viúva do Sr. Osvaldo Stanfaker; deixa os filhos: Jose Carlos Staufakar, casado com a Sra.Izabel Valverde Staufakar; Aparecida Ivani Staufakar; Maria Lucia Staufakar Vianna, viúva do Sr. Jose Carlos Vianna; João Frederico Staufakar, casado com a Sra. Maria Antonia da Cruz Staufakar; Luiz Benedito Staufakar, falecido, deixando viúva a Sra. Marisa Helena Zanbetta Staufakar; Maria Palmira Staufakar Cogo, viúva do Sr. Antonio Roberto Cogo e Osvaldo Staufakar Filho. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Everson Ricardo Barbati
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 47 anos, filho do Sr. José Oswaldo Barbati e da Sra. Vicentina Garcia Barbati; deixa os filhos: Ricardo Vinicius Barbati; Everson Vitor Dias Barbati e Nayara Caroline Dias Barbati. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Idiarte de Assis Amaral
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Francisco de Assis Amaral e da Sra. Zenaide Dias do Amaral, era viúvo da Sra. Antonia Maria de Moraes Amaral; deixa os filhos: Rene de Moraes Amaral, casado com a Sra. Andreza Valeria Krause Filetti Amaral; Robinson de Moraes Amaral, casado com a Sra. Nadia Lafaiete Amaral e Janaina de Moraes Amaral, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jackson Benedito Barboza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 51 anos, filho do Sr. Benedito Barboza e da Sra. Maria Madalena Pinheiro Barboza; deixa os filhos: Gabriel Barboza e Guilherme Barboza, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Magrini Filho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. João Magrini e da Sra. Lazara de Godoy Magrini, era viúvo da Sra. Leonilda Rosalina Modesto Magrini; deixa os filhos: João Dirceu Magrini; Jose Tadeu Magrini; Jaime Antonio Magrini; Donizete Claudinei Magrini; Amauri Osmair Magrini e Carlos Alberto Magrini. Deixa noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Maria Ferreira de Araujo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. José Ferreira de Araujo e da Sra. Edwirges Tavares de Araujo; deixa os filhos: Rafael da Silva Araujo; Bruna Silva Araujo Campos e Jessica Silva Araujo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luciana Aparecida Buzelli Francisco
Faleceu dia 02/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 52 anos de idade e era casada com o Sr. Reginaldo Cesar Francisco. Era filha do Sr. Sidney Buzelli, falecido e da Sra. Alfredina Maria de Toledo Buzelli. Deixa o filho: Gabriel Buzelli Francisco casado com Paloma Moraes de Souza Buzelli. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/12/2025 às 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais
Sr. Lucilio Ferreira de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho da Sra. Francelina Ribeiro Lopes, falecida, era casado com a Sra. Maria de Fátima Nunes de Souza;, deixa os filhos: Luciene Ferreira de Souza; Rosangela Ferreira de Souza; Luciana Ferreira de Souza; Rosana Nunes de Souza; Simaura Ferreira de Souza e Leonardo Nunes de Souza. Deixa genros, nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Conceição Peressin
Faleceu dia 03/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casada com o Sr. José Lucas da Silva. Deixa os filhos: Luciane Cristina Peressin de Paula Leite, Mario Rogerio Peressin de Paula Leite, Rodrigo Peressin de Paula Leite casado com Kerlin Genoveva Sampaio de Paula Leite, Geisa Daiane Lucas da Silva casada com Fabio Fernando Sampaio, Aline Michele Lucas da Silva. Deixa 05 netos e 1 bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 04/12/2025 ás 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 7, seguindo em alto fúnebre para o Cemitério Municipal de Capivari. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais
Sr. Reginaldo Perina
Faleceu dia 03/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era filho do Sr. Renato Perina e da Sra. Conceição Ferraz Perina, falecidos. Deixa os filhos: Ubiratan Umberto Penati Perina casado com Rosana Paris Perina, Reginaldo Penati Perina casado com Elisangela Canali Perina, Ricardo Penati Perina, já falecido que foi casado com Adriana Perina, Regina Cristina Penati Perina e Renata Conceição Penati Perina. Deixa netos, demais familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 04/12/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 3, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Renan Gaspar dos Santos
Faleceu dia 01/12/2025, na cidade de São Caetano do Sul/SP, contava 36 anos, filho do Sr. Dorival dos Santos e da Sra. Sonia Maria Gaspar dos Santos. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.