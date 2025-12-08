Uma operação da Polícia Militar transformou a noite desta segunda-feira (2) em um verdadeiro cenário de filme policial na Comunidade Esperança, em Piracicaba. Por volta das 19h30, uma denúncia anônima levou equipes da 1ª Companhia até uma “casa bomba” — nome dado a imóveis usados exclusivamente para fracionar e embalar grandes quantidades de drogas — localizada na rua Astrogilda Faria Machado. O resultado foi uma das maiores apreensões de crack do ano na região.

Segundo a PM, a ação começou quando um morador, com medo de retaliações, avisou aos policiais que o imóvel funcionava como centro de produção de entorpecentes. Ao se aproximarem da casa, os suspeitos perceberam a movimentação e dois deles tentaram fugir pelos telhados das residências vizinhas. Não adiantou: ambos foram alcançados e detidos após acompanhamento a pé.