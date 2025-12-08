Uma operação da Polícia Militar transformou a noite desta segunda-feira (2) em um verdadeiro cenário de filme policial na Comunidade Esperança, em Piracicaba. Por volta das 19h30, uma denúncia anônima levou equipes da 1ª Companhia até uma “casa bomba” — nome dado a imóveis usados exclusivamente para fracionar e embalar grandes quantidades de drogas — localizada na rua Astrogilda Faria Machado. O resultado foi uma das maiores apreensões de crack do ano na região.
Segundo a PM, a ação começou quando um morador, com medo de retaliações, avisou aos policiais que o imóvel funcionava como centro de produção de entorpecentes. Ao se aproximarem da casa, os suspeitos perceberam a movimentação e dois deles tentaram fugir pelos telhados das residências vizinhas. Não adiantou: ambos foram alcançados e detidos após acompanhamento a pé.
Para entrar no imóvel, os policiais tiveram de arrombar o portão. Lá dentro, encontraram um cenário chocante: uma mesa repleta de crack em peça bruta sendo fracionada, além de três adolescentes manipulando a droga como se estivessem numa linha de produção do tráfico.
A apreensão impressiona: 8.108 porções de crack já prontas para venda, um tijolo da droga, balanças de precisão, celulares, materiais para embalo, um simulacro de arma de fogo e R$ 260,95.
O dono da chácara onde o imóvel está localizado apareceu durante a ação e alegou que havia alugado a casa a um desconhecido, recebendo pagamento em dinheiro e afirmando não saber da atividade criminosa. Os suspeitos — dois adultos e três adolescentes — foram algemados devido ao risco de fuga e encaminhados à UPA Vila Cristina para exame cautelar, antes de serem levados à delegacia.
O delegado de plantão registrou a ocorrência por tráfico de drogas, associação ao tráfico e apreensão de menores, dispensando perícia no local. Todos permaneceram detidos e à disposição da Justiça. A operação contou com apoio do Subárea 1 e presença do capitão Fábio, que acompanhou a ocorrência até o encerramento. A PM classificou a ação como um duro golpe contra o tráfico na região.