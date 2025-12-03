Em meio a esse panorama, especialistas chamam atenção para um comportamento que multiplica o risco do problema: fumar. Para o neurocirurgião vascular Victor Hugo Espíndola Ala, o tabagismo ocupa o topo da lista dos hábitos que favorecem o surgimento tanto do AVC isquêmico quanto de outras doenças cerebrovasculares.

O acidente vascular cerebral (AVC) permanece entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Apenas no ano passado, mais de 85 mil brasileiros perderam a vida em decorrência da doença, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV). No cenário global, o levantamento do Global Burden of Diseases (GBD) reforça a gravidade: o AVC figura como a segunda principal causa de óbitos.

De acordo com o médico, o cigarro provoca inflamação persistente nos vasos sanguíneos, afetando o revestimento interno das artérias e interferindo na qualidade do fluxo sanguíneo. Esse processo deixa o sangue mais espesso e propenso à formação de coágulos — exatamente o mecanismo que pode bloquear a irrigação cerebral e desencadear o AVC.

O especialista também destaca que as substâncias tóxicas presentes no tabaco aceleram o enrijecimento das artérias, um fenômeno natural do envelhecimento que se manifesta precocemente em quem fuma. Isso significa que, mesmo em pequenas quantidades, o cigarro causa impacto direto na saúde vascular. “O risco não está apenas na intensidade, mas na repetição constante da agressão ao organismo”, explica.

Apesar do alerta, há um ponto positivo: os efeitos de abandonar o cigarro aparecem rapidamente. Segundo Espíndola Ala, a interrupção do hábito permite que os vasos sanguíneos comecem a se recuperar quase de imediato. Quanto mais cedo a pessoa deixa de fumar, maior é a capacidade de o corpo reverter parte dos danos acumulados.