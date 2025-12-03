03 de dezembro de 2025
LUTOU COM A COBRA

Homem mata sucuri na mordida após ser atacado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Bombeiros
Após ser atacado e enrolado pelo filhote de sucuri, o homem reagiu, mordeu e matou o réptil.
Após ser atacado e enrolado pelo filhote de sucuri, o homem reagiu, mordeu e matou o réptil.

  Uma das cenas mais inacreditáveis e dramáticas dos últimos anos foi registrada nesta segunda-feira (1) no bairro Recanto dos Pássaros, em Mococa, a 247 km de Piracicaba. Uma noite comum virou um pesadelo quando um morador acabou cara a cara — literalmente — com um filhote de sucuri, iniciando uma luta desesperada pela própria vida.

Tudo aconteceu em segundos. O homem, caminhando pelo quintal, tropeçou no escuro e caiu exatamente em cima da serpente. A sucuri reagiu imediatamente, cravando os dentes no braço da vítima e começando a se enrolar para imobilizá-lo. O grito foi ouvido por vizinhos, mas ninguém imaginava o terror que estava acontecendo ali.

No auge do desespero, sentindo a força da cobra aumentando a cada segundo, o morador fez o impensável: contra-atacou mordendo o pescoço do animal com toda a força que tinha. A cena era de puro choque — o homem puxando a sucuri com os dentes, pele e escamas se misturando num embate bruto, selvagem, quase inacreditável.

A luta durou longos minutos de angústia até que, exausto e sangrando, ele conseguiu matar a cobra. Quando os bombeiros chegaram, encontraram o homem ofegante, arranhado, com o braço mordido — e carregando a sucuri morta como prova da batalha que travou sozinho no breu da madrugada.

Levado ao hospital, ele contou que só pensava em não morrer ali mesmo, esmagado ou estrangulado. “Mordi porque era aquilo ou eu”, teria dito aos socorristas.

