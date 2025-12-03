O XV de Piracicaba confirmou, a transferência por empréstimo do meio-campista Messias e do atacante Gustavo para o Rio Preto. Os atletas disputarão o Paulistão A3 de 2026. A negociação integra a reestruturação do elenco do Nhô Quim, visando a Série A2 do Campeonato Paulista.
A saída dos jogadores ocorre em meio ao processo de ajustes no plantel após a conquista da Copa Paulista.
Messias, de 22 anos, deixa o clube após cinco partidas no profissional e um gol. Formado na base do XV, ele possui passagens por equipes como União Barbarense, Paraná, Grêmio e Coritiba.
Já Gustavo, de 23 anos, participou de apenas um jogo em 2025 pelo XV e não registrou gols ou assistências. Em seu histórico, constam clubes como Francana, Ipatinga, Confiança e Inter de Minas.
Vale lembrar que além da dupla, mais atletas deixaram a equipe nas últimas semanas como: os goleiros Carlão e Reynaldo; do lateral-direito Michel (retorna de empréstimo ao Gama); do zagueiro Gabriel Vidal (retorna de empréstimo ao Água Santa); do volante Fraga; e dos atacantes Anderson Magrão, Anthony, Natan e Rodrigo Carioca.
Além das saídas, a diretoria e o técnico Moisés Egert têm focado na manutenção da base campeã e na chegada de reforços pontuais. O clube já acertou as contratações do goleiro Victor Golas, e dos laterais Gustavo Kuhn e Luis Melo.
Outra recente negociação por empréstimo envolveu o Igor Bolt, que foi para o Figueirense, para a disputa da Série C em 2026. O Nhô Quim recebeu compensação financeira pela transação, porém os valores não foram revelados. Seu vínculo com o XV irá até o final de 2028.
Início da Pré-Temporada
Enquanto o elenco é reorganizado, o XVzão iniciou sua terceira semana de pré-temporada. A comissão técnica confirmou o primeiro jogo-treino para o próximo sábado, às 10h, no Estádio Barão da Serra Negra. O adversário será o União São João, em uma atividade que terá portões fechados.
Esta será a primeira oportunidade do técnico Moisés Egert de observar o grupo em situação de jogo desde o retorno aos trabalhos. O XV de Piracicaba estreia na Série A2 em 11 de janeiro, fora de casa, contra o São Bento, em Sorocaba.