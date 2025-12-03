A saída dos jogadores ocorre em meio ao processo de ajustes no plantel após a conquista da Copa Paulista. Messias, de 22 anos, deixa o clube após cinco partidas no profissional e um gol. Formado na base do XV, ele possui passagens por equipes como União Barbarense, Paraná, Grêmio e Coritiba.

O XV de Piracicaba confirmou, a transferência por empréstimo do meio-campista Messias e do atacante Gustavo para o Rio Preto. Os atletas disputarão o Paulistão A3 de 2026. A negociação integra a reestruturação do elenco do Nhô Quim, visando a Série A2 do Campeonato Paulista.

Já Gustavo, de 23 anos, participou de apenas um jogo em 2025 pelo XV e não registrou gols ou assistências. Em seu histórico, constam clubes como Francana, Ipatinga, Confiança e Inter de Minas.

Vale lembrar que além da dupla, mais atletas deixaram a equipe nas últimas semanas como: os goleiros Carlão e Reynaldo; do lateral-direito Michel (retorna de empréstimo ao Gama); do zagueiro Gabriel Vidal (retorna de empréstimo ao Água Santa); do volante Fraga; e dos atacantes Anderson Magrão, Anthony, Natan e Rodrigo Carioca.

Além das saídas, a diretoria e o técnico Moisés Egert têm focado na manutenção da base campeã e na chegada de reforços pontuais. O clube já acertou as contratações do goleiro Victor Golas, e dos laterais Gustavo Kuhn e Luis Melo.