MORTE E MISTÉRIO

Mulher despenca do 10º andar de edifício após brigar com marido

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação e Redes Sociais
Katyane Gomes, de apenas 25 anos, morreu ao cair do décimo andar do prédio onde residia com o marido.
Katyane Gomes, de apenas 25 anos, morreu ao cair do décimo andar do prédio onde residia com o marido.

  Katyane Gomes, uma jovem de 25 anos, morreu na madrugada deste sábado (29), ao cair do décimo andar do prédio onde residia no bairro Morumbi, zona sul de São Paulo. O caso grave ocorreu após uma discussão entre ela e seu marido sobre planos para uma viagem de fim de ano. A polícia está investigando o caso como morte suspeita.

O casal havia retornado de uma festa quando a briga começou. Segundo depoimento à polícia, a disputa teve início porque Katyane planejou uma viagem que o marido não poderia fazer devido à responsabilidade com um filho de outro relacionamento. Durante a discussão acalorada dentro do apartamento, ele relatou ter arrombado a porta do banheiro depois que ela se trancou lá.

Após os eventos no apartamento, um grito seguido por um som alto foi ouvido pelo marido enquanto estava no quarto. Ao verificar na varanda o que ocorrera, ele avistou sua esposa caída e correu para socorrê-la. Duas ambulâncias foram chamadas ao local imediatamente após o ocorrido, mas Katyane já estava sem vida.

Testemunhas relataram não terem escutado barulhos durante as primeiras horas da manhã quando tudo aconteceu. Imagens das câmeras internas fornecidas pelo marido estão sendo analisadas pela polícia para esclarecer os fatos.

O porteiro confirmou ter visto pelas câmeras externas movimentações frequentes da vítima acompanhada pelo esposo até momentos antes dos gritos serem ouvidos seguidos por um estrondo vindo da área externa.

A família velou o corpo da jovem no interior do Ceará e busca respostas sobre as circunstâncias exatas que levaram à sua morte .

