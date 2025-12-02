Katyane Gomes, uma jovem de 25 anos, morreu na madrugada deste sábado (29), ao cair do décimo andar do prédio onde residia no bairro Morumbi, zona sul de São Paulo. O caso grave ocorreu após uma discussão entre ela e seu marido sobre planos para uma viagem de fim de ano. A polícia está investigando o caso como morte suspeita.

O casal havia retornado de uma festa quando a briga começou. Segundo depoimento à polícia, a disputa teve início porque Katyane planejou uma viagem que o marido não poderia fazer devido à responsabilidade com um filho de outro relacionamento. Durante a discussão acalorada dentro do apartamento, ele relatou ter arrombado a porta do banheiro depois que ela se trancou lá.