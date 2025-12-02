Sr. Armando Zimmerman Filho

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Armando Zimmerman e da Sra. Maria Olinda Domingues Zimmerman, era casado com a Sra. Maria Ines da Silva Zimmerman; deixa os filhos: Elton Zimmerman; Alexsander Zimmerman e Amanda Zimmerman, casada com o Sr. Elson Rodrigues. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Elda Viana de Carvalho Vasconcelos

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Ranulfo Viana de Carvalho e da Sra. Olivia Viana de Carvalho, era viúva do Sr. Roberto Ferreira Vasconcelos; deixa os filhos: Cibele Viana Vasconcelos e Thiago Viana Vasconcelos, casado com a Sra. Juliana Colombo Viana. Deixa os netos: Samuel; Davi; Bernardo e Helena, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Menina: Maitê Franco

Faleceu ontem, nesta cidade, filha da Sra. Yasmin Gabriely Franco. Deixa demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.