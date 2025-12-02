O vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), o Cássio Fala Pira, é investigado pela Polícia Civil por abuso infantil em um inquérito que tramita na Delegacia Seccional de Piracicaba desde 2022. O vereador está preso temporariamente já há praticamente dois meses por outro caso, o de suspeita de abuso sexual de 12 mulheres. A defesa do vereador nega os crimes e estranha o fato de a investigação ter sido instaurada em 2022 e, até agora, não ter sido concluída.

Ao Jornal de Piracicaba, a Polícia Civil confirmou, por meio da assessoria de comunicação da SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública) que há inquérito sobre o assunto, mas se recusou a fornecer detalhes devido à natureza da ocorrência.

O Jornal de Piracicaba também questionou a defesa do vereador, que enviou a seguinte nota: “Em relação ao inquérito policial do ano de 2022, a defesa esclarece que o material encontrado no celular do vereador Cássio se tratava de conteúdo enviado ao vereador no formato de denúncia contra outra pessoa.