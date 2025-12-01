Um morador do condomínio Vida Nova, em Piracicaba, procurou a polícia na última semana alegando ter sido ameaçado por duas vizinhas depois de reclamar do som alto vindo do apartamento delas.
Segundo o relato, ao pedir que as mulheres diminuíssem o volume, a situação fugiu do controle: além de discussões acaloradas, o homem afirma ter recebido ameaças diretas e também publicações ofensivas nas redes sociais, ampliando o clima de tensão dentro do condomínio.
Preocupado com a escalada do conflito e temendo que a situação pudesse piorar, ele decidiu registrar um boletim de ocorrência.
O caso agora está sob investigação da Polícia Civil, que irá apurar as responsabilidades e verificar possíveis crimes de ameaça e perturbação do sossego.