A Polícia Civil de Piracicaba deflagrou, na manhã desta segunda-feira (1º), uma operação que resultou na captura de três suspeitos envolvidos no homicídio de Altino Barbosa Coelho, 47, conhecido como “Tininho”, encontrado parcialmente carbonizado em um córrego da Comunidade Renascer no dia 13 de novembro.
As investigações foram conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DHPP) e pela 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), que vinham apurando tanto o tráfico de drogas no local quanto informações sobre a autoria do crime. Segundo a Polícia Civil, os responsáveis pelo assassinato seriam M. R. T., o “Irmão Diabólico”, e E. D., o “Irmão Capital”, ambos ligados à facção criminosa PCC, além de K. P. S., conhecido como “Kelvin”. Um quarto indivíduo, ainda não identificado completamente, teria ajudado apenas a carregar e ocultar o corpo, sem participação direta na execução.
A partir da troca de informações entre as equipes, testemunhas foram identificadas e os delegados representaram ao Judiciário pela prisão temporária dos três principais envolvidos. A operação desta segunda contou com o apoio da 1ª DIG, do GOE e da ROMU da Guarda Civil Municipal.
Durante a ação, “Kelvin” foi localizado no barraco da namorada e preso. As equipes seguem em diligências para cumprir os demais mandados e aprofundar a investigação sobre a motivação do crime e sua conexão com o tráfico de drogas na região.
O caso, que chocou moradores da Comunidade Renascer pela violência empregada, segue sob investigação da DHPP.