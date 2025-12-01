A Polícia Civil de Piracicaba deflagrou, na manhã desta segunda-feira (1º), uma operação que resultou na captura de três suspeitos envolvidos no homicídio de Altino Barbosa Coelho, 47, conhecido como “Tininho”, encontrado parcialmente carbonizado em um córrego da Comunidade Renascer no dia 13 de novembro.

VEJA MAIS

As investigações foram conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DHPP) e pela 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), que vinham apurando tanto o tráfico de drogas no local quanto informações sobre a autoria do crime. Segundo a Polícia Civil, os responsáveis pelo assassinato seriam M. R. T., o “Irmão Diabólico”, e E. D., o “Irmão Capital”, ambos ligados à facção criminosa PCC, além de K. P. S., conhecido como “Kelvin”. Um quarto indivíduo, ainda não identificado completamente, teria ajudado apenas a carregar e ocultar o corpo, sem participação direta na execução.