Só de imaginar que o ano está terminando, já dá um susto enorme, pois cada vez mais, temos a sensação de que os dias estão voando e os anos passando ainda mais rápido. E esse sentimento pode vir carregado de energias boas, pensando no que se conquistou e o que irá traçar de objetivos para o próximo ano.

Porém, as emoções negativas também podem aparecer, principalmente, se a pessoa tiver alguma tendência depressiva ou algum tipo de transtorno emocional.

Segundo explica a psicanalista Andrea Ladislau, algumas pessoas ficam depressivas no fim do ano e apesar da mudança de calendário ser um motivo de grande alegria e motivação para muitos, para outros, ela eleva e agrava o nível de ansiedade, estresse, melancolia e tristeza.