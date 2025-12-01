Diante de uma rotina cada vez mais intensa, o cuidado com a mente tornou-se tão essencial quanto manter o corpo saudável. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 970 milhões de pessoas convivem atualmente com algum transtorno mental — reflexo direto de jornadas exaustivas, excesso de estímulos e falta de descanso adequado.
Segundo o neurologista André Carvalho Felício, professor e coordenador do Departamento de Neurologia da Afya Educação Médica de Ribeirão Preto, viver sob constante tensão altera profundamente o funcionamento do cérebro. Regiões responsáveis por decisões racionais, planejamento e empatia reduzem sua atividade, enquanto áreas ligadas ao medo e à reação imediata ficam hiperativadas. O resultado aparece no dia a dia: irritabilidade, impulsividade e sensação contínua de esgotamento.
Apesar desse cenário, o especialista reforça que o cérebro é capaz de se adaptar graças à neuroplasticidade — a habilidade de criar novas conexões ao longo da vida. Pequenas mudanças de hábito podem fortalecer a saúde mental e melhorar o bem-estar.
A seguir, veja cinco comportamentos essenciais para manter a mente mais estável e resiliente:
Insira pausas reais na rotina
Minutos de respiro ao longo do dia ajudam a regular o sistema nervoso. Práticas curtas de respiração profunda, alongamentos ou mesmo alguns instantes de silêncio reduzem o estado de alerta constante.
Cuide do que chega ao prato
Uma alimentação rica em frutas, vegetais escuros, sementes e fontes de ômega-3 favorece o funcionamento cerebral. Já ultraprocessados tendem a aumentar inflamações e desequilíbrios de humor.
Movimente o corpo diariamente
Exercícios estimulam a liberação de endorfinas e BDNF, proteína que contribui para a proteção dos neurônios. Caminhar, dançar, nadar ou treinar em casa são boas opções.
Garanta noites de sono realmente reparadoras
Dormir entre 7 e 9 horas mantém o cérebro ativo e equilibrado. Evitar telas antes de deitar e manter o quarto escuro e silencioso ajuda na qualidade do descanso.
Estimule novos aprendizados
Desafios cognitivos — como estudar um idioma, explorar novas habilidades ou praticar atividades que exijam atenção — fortalecem conexões neurais e ampliam a capacidade de concentração.
Além desses comportamentos, vínculos afetivos e momentos prazerosos — como ouvir música, cozinhar, passear com animais de estimação ou simplesmente compartilhar tempo com pessoas queridas — contribuem para a liberação de neurotransmissores ligados ao bem-estar, como dopamina e serotonina.
Como destaca Felício, “cuidar da mente é investir em qualidade de vida”. Adotar hábitos mais conscientes pode ser o primeiro passo para uma rotina mais leve e equilibrada.