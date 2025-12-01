Diante de uma rotina cada vez mais intensa, o cuidado com a mente tornou-se tão essencial quanto manter o corpo saudável. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 970 milhões de pessoas convivem atualmente com algum transtorno mental — reflexo direto de jornadas exaustivas, excesso de estímulos e falta de descanso adequado.

Segundo o neurologista André Carvalho Felício, professor e coordenador do Departamento de Neurologia da Afya Educação Médica de Ribeirão Preto, viver sob constante tensão altera profundamente o funcionamento do cérebro. Regiões responsáveis por decisões racionais, planejamento e empatia reduzem sua atividade, enquanto áreas ligadas ao medo e à reação imediata ficam hiperativadas. O resultado aparece no dia a dia: irritabilidade, impulsividade e sensação contínua de esgotamento.