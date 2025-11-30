Organizações médicas pedem que agência suspenda imediatamente produção, venda e prescrição de versões artesanais de medicamentos emagrecedores.

Um grupo formado por cinco importantes entidades médicas encaminhou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) uma manifestação conjunta em que solicita a interrupção imediata da fabricação, comercialização, distribuição e prescrição de canetas injetáveis da classe GLP-1 produzidas por farmácias de manipulação.

O pedido surge após uma operação da Polícia Federal revelar uma rede clandestina que atuava na produção desses medicamentos.