O número de brasileiros e empresas com recursos não sacados em contas bancárias, cooperativas e consórcios cresceu, totalizando R$ 9,73 bilhões disponíveis para resgate no sistema Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC). O levantamento mais recente indica que 48,6 milhões de pessoas físicas e 4,7 milhões de empresas possuem saldo no sistema.
Embora o volume total seja expressivo, a maior parte dos beneficiários, cerca de 40 milhões, possui valores de até R$ 10 para resgatar. Apenas um milhão de pessoas têm direito a quantias superiores a R$ 1 mil. A maior concentração dos recursos esquecidos, mais de R$ 5 bilhões, está em bancos, consórcios e cooperativas de crédito.
Os recursos disponíveis no Sistema Valores a Receber (SVR) abrangem diversas origens, sendo as principais: saldos remanescentes em conta-corrente ou poupança que foram encerradas; cotas de capital e rateios de sobras líquidas não procuradas por ex-participantes de cooperativas de crédito; valores não resgatados de grupos de consórcio que já foram encerrados; tarifas ou despesas de operações de crédito cobradas indevidamente; saldos em contas de pagamento (pré ou pós-pagas) ou de registro mantidas por corretoras e distribuidoras que foram encerradas; além de outros recursos que as instituições financeiras têm disponíveis para devolução aos seus clientes.
Desde a criação do sistema em fevereiro de 2022, o Banco Central já devolveu R$ 12 bilhões aos brasileiros, sendo R$ 8,6 bilhões para pessoas físicas e R$ 3,08 milhões para pessoas jurídicas.
Como consultar os valores a receber
Para verificar e solicitar o resgate dos valores, o cidadão deve seguir as etapas no portal oficial do Banco Central:
- Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br.
- Utilize o CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) para realizar a consulta. Herdeiros ou representantes legais devem informar a data de nascimento do falecido.
- Para solicitar o resgate, é obrigatório ter uma conta Gov.br com nível de segurança prata ou ouro.
- Com o login Gov.br, o sistema informará o valor disponível e a instituição responsável pela devolução.
O resgate pode ser feito de duas formas:
- Opção "Solicitar por aqui": A devolução será efetuada via Pix em até 12 dias úteis.
- Opção "Solicitar via instituição": Para quem não possui Pix. Neste caso, é necessário contatar a instituição financeira para negociar a forma de saque.
Em qualquer modalidade, é fundamental anotar o número de protocolo fornecido.
Alerta contra golpes
O Banco Central reitera o alerta contra tentativas de fraude relacionadas ao sistema Valores a Receber. Para evitar cair em golpes, os cidadãos devem observar as seguintes orientações:
Gratuidade: Todos os serviços do SVR são gratuitos.
Dados Pessoais: O Banco Central não envia links, nem entra em contato por telefone ou WhatsApp para tratar sobre valores ou solicitar confirmação de dados e senhas.
Contato: Apenas a instituição financeira que aparece no Sistema de Valores a Receber está autorizada a contatar o cidadão para tratar da devolução, após a solicitação ser efetuada no portal oficial. Nunca forneça senhas ou dados bancários a terceiros.