Embora o volume total seja expressivo, a maior parte dos beneficiários, cerca de 40 milhões, possui valores de até R$ 10 para resgatar. Apenas um milhão de pessoas têm direito a quantias superiores a R$ 1 mil. A maior concentração dos recursos esquecidos, mais de R$ 5 bilhões, está em bancos, consórcios e cooperativas de crédito.

O número de brasileiros e empresas com recursos não sacados em contas bancárias, cooperativas e consórcios cresceu, totalizando R$ 9,73 bilhões disponíveis para resgate no sistema Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC). O levantamento mais recente indica que 48,6 milhões de pessoas físicas e 4,7 milhões de empresas possuem saldo no sistema.

Os recursos disponíveis no Sistema Valores a Receber (SVR) abrangem diversas origens, sendo as principais: saldos remanescentes em conta-corrente ou poupança que foram encerradas; cotas de capital e rateios de sobras líquidas não procuradas por ex-participantes de cooperativas de crédito; valores não resgatados de grupos de consórcio que já foram encerrados; tarifas ou despesas de operações de crédito cobradas indevidamente; saldos em contas de pagamento (pré ou pós-pagas) ou de registro mantidas por corretoras e distribuidoras que foram encerradas; além de outros recursos que as instituições financeiras têm disponíveis para devolução aos seus clientes.

Desde a criação do sistema em fevereiro de 2022, o Banco Central já devolveu R$ 12 bilhões aos brasileiros, sendo R$ 8,6 bilhões para pessoas físicas e R$ 3,08 milhões para pessoas jurídicas.

Como consultar os valores a receber

Para verificar e solicitar o resgate dos valores, o cidadão deve seguir as etapas no portal oficial do Banco Central: