02 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DINHEIRO ESQUECIDO

R$9,7 bilhões: Saiba como consultar valores a receber no BC

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O levantamento mais recente indica que 48,6 milhões de pessoas físicas e 4,7 milhões de empresas possuem saldo no sistema
O levantamento mais recente indica que 48,6 milhões de pessoas físicas e 4,7 milhões de empresas possuem saldo no sistema

O número de brasileiros e empresas com recursos não sacados em contas bancárias, cooperativas e consórcios cresceu, totalizando R$ 9,73 bilhões disponíveis para resgate no sistema Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC). O levantamento mais recente indica que 48,6 milhões de pessoas físicas e 4,7 milhões de empresas possuem saldo no sistema.

VEJA MAIS:

Embora o volume total seja expressivo, a maior parte dos beneficiários, cerca de 40 milhões, possui valores de até R$ 10 para resgatar. Apenas um milhão de pessoas têm direito a quantias superiores a R$ 1 mil. A maior concentração dos recursos esquecidos, mais de R$ 5 bilhões, está em bancos, consórcios e cooperativas de crédito.

Os recursos disponíveis no Sistema Valores a Receber (SVR) abrangem diversas origens, sendo as principais: saldos remanescentes em conta-corrente ou poupança que foram encerradas; cotas de capital e rateios de sobras líquidas não procuradas por ex-participantes de cooperativas de crédito; valores não resgatados de grupos de consórcio que já foram encerrados; tarifas ou despesas de operações de crédito cobradas indevidamente; saldos em contas de pagamento (pré ou pós-pagas) ou de registro mantidas por corretoras e distribuidoras que foram encerradas; além de outros recursos que as instituições financeiras têm disponíveis para devolução aos seus clientes.

Desde a criação do sistema em fevereiro de 2022, o Banco Central já devolveu R$ 12 bilhões aos brasileiros, sendo R$ 8,6 bilhões para pessoas físicas e R$ 3,08 milhões para pessoas jurídicas.

Como consultar os valores a receber

Para verificar e solicitar o resgate dos valores, o cidadão deve seguir as etapas no portal oficial do Banco Central:

  1. Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br.
  2. Utilize o CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) para realizar a consulta. Herdeiros ou representantes legais devem informar a data de nascimento do falecido.
  3. Para solicitar o resgate, é obrigatório ter uma conta Gov.br com nível de segurança prata ou ouro.
  4. Com o login Gov.br, o sistema informará o valor disponível e a instituição responsável pela devolução.

O resgate pode ser feito de duas formas:

  • Opção "Solicitar por aqui": A devolução será efetuada via Pix em até 12 dias úteis.
  • Opção "Solicitar via instituição": Para quem não possui Pix. Neste caso, é necessário contatar a instituição financeira para negociar a forma de saque.
  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Em qualquer modalidade, é fundamental anotar o número de protocolo fornecido.

 Alerta contra golpes

O Banco Central reitera o alerta contra tentativas de fraude relacionadas ao sistema Valores a Receber. Para evitar cair em golpes, os cidadãos devem observar as seguintes orientações:

Gratuidade: Todos os serviços do SVR são gratuitos.

Dados Pessoais: O Banco Central não envia links, nem entra em contato por telefone ou WhatsApp para tratar sobre valores ou solicitar confirmação de dados e senhas.

Contato: Apenas a instituição financeira que aparece no Sistema de Valores a Receber está autorizada a contatar o cidadão para tratar da devolução, após a solicitação ser efetuada no portal oficial. Nunca forneça senhas ou dados bancários a terceiros.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários