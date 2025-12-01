A madrugada desta segunda-feira (1) virou um filme de horror no Jardim Eldorado, em Cordeirópolis, na Região Metropolitana de Piracicaba. O silêncio da rua foi rasgado pela brutalidade: Tatiana Corrêa dos Santos, 38 anos, mãe de cinco crianças, foi encontrada morta dentro da própria casa depois de um ataque violento que chocou a vizinhança inteira.Segundo a PM, o companheiro — com quem ela vivia há poucas semanas — teria surtado de ciúme doentio e partido pra cima de Tatiana com uma faca, deixando a casa tomada por marcas de desespero e resistência.

VEJA MAIS

Quando os policiais entraram no imóvel, encontraram Tatiana caída no chão, gravemente ferida, com diversos golpes, já sem reação. Bombeiros e Samu correram para o local, mas só puderam confirmar a morte dela por volta das 6h.