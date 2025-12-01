Sr. Antonio Anclecio Barbosa da Silva

Faleceu dia 29/11/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 51 anos de idade e era filho da Sra. Antonia Idesuite Barbosa da Silva. Deixa os filhos: Cleiton e Talita. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/11/2025 ás 16:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Aparecido Adriano Angeli

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Julio Angeli e da Sra. Leonilda Raymundo Angeli, era casado com a Sra. Ana Cecilia Teixeira Gonçalves Angeli; deixa as filhas: Adriana Cecilia Angeli, casada com o Sr. Marcelo Angeli e Ana Teresa Angeli de Andrade, casada com o Sr. Eduardo A. Andrade. Deixa os netos: Lais, Mateus e Livia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Darci Prestes Dos Santos

Faleceu dia 29/11/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 84 anos de idade. Era filho do Sr. Joaquim Prestes dos Santos e da Sra. Fermina Camargo, falecidos. Deixa os filhos Maria Francisca, Aparicio, Izanete, Rozenilda, Francisco, Rosemeire, Isaias, Gerson. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/11/2025 ás 13:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos e pesar do Grupo Bom Jesus. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.