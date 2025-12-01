Sr. Antonio Anclecio Barbosa da Silva
Faleceu dia 29/11/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 51 anos de idade e era filho da Sra. Antonia Idesuite Barbosa da Silva. Deixa os filhos: Cleiton e Talita. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/11/2025 ás 16:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Aparecido Adriano Angeli
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Julio Angeli e da Sra. Leonilda Raymundo Angeli, era casado com a Sra. Ana Cecilia Teixeira Gonçalves Angeli; deixa as filhas: Adriana Cecilia Angeli, casada com o Sr. Marcelo Angeli e Ana Teresa Angeli de Andrade, casada com o Sr. Eduardo A. Andrade. Deixa os netos: Lais, Mateus e Livia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Darci Prestes Dos Santos
Faleceu dia 29/11/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 84 anos de idade. Era filho do Sr. Joaquim Prestes dos Santos e da Sra. Fermina Camargo, falecidos. Deixa os filhos Maria Francisca, Aparicio, Izanete, Rozenilda, Francisco, Rosemeire, Isaias, Gerson. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/11/2025 ás 13:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos e pesar do Grupo Bom Jesus. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Denise Coelho Prates Saccaro
Faleceu dia 30/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade e era casada com o Sr. Marco Antonio de Andrade Saccaro. Era filha do Sr. Florisvaldo Coelho Prates e da Sra. Lucia Prudente Prates, falecidos. Deixa os filhos: Bruna Coelho Prates Saccaro - falecida, Marcelo Coelho Prates Saccaro - falecido, Bruno Coelho Prates Saccaro casado com Amanda Caroline Mathias e Julia Coelho Prates Saccaro casada com Vitor Schiavon. Deixa a neta Laura Mathias Saccaro. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/12/2025 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Contador: Sr. Edson Mario Chiaranda
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. João Chiaranda e da Sra. Amelia Formagio Chiaranda, era casado com a Sra. Silvana Cristina Oss; deixa o filho: Thiago Chiaranda, casado com a Sra. Manuela Correa do Marco Felipe Chiaranda. Deixa o neto Lucas Felipe Senicato, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco Agaci Lopes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Manoel Lopes da Silva e da Sra. Antonia Rodrigues Leandro, era viúvo da Sra. Marilena Aparecida Lopes; deixa os filhos: Silvio Luis Lopes; Francisco Carlos Lopes; Silvana Helena Lopes e Sandra Regina Lopes. Deixa genros, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Domingos Delião Martin
Faleceu dia 30/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Regina Guastalla Martin. Era filho do Sr. Benedito Martin e da Sra. Antonia Delião Martin, falecidos. Deixa os filhos: Lindisnei Anderson Martin casado com Ana Paula Cardoso Martin; Linsei Gleison Martin, falecido; Lincoln Aparecido Martin casado com Roberta Rossini Martin; Luciane Aparecida Martin Ferreira casada com Marcelo Ferreira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/12/2025 às 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. João Cordeiro
Faleceu dia 29/11/2025, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Cordeiro e da Sra. Angelina Marioti, era casado com a Sra. Lucia Diehl Cordeiro; deixa os filhos: Fabio Fernando Cordeiro e Angela Maria Cordeiro. Deixa irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Josefa Rosa Cavalcante
Faleceu dia 29/11/2025, na cidade de São Pedro/SP, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Marcionilio Clemente dos Anjos e da Sra. Maria Rosa dos Anjos; deixa os filhos: Marcos Rosa Cavalcante, casado com a Sra. Angelica de Souza; Osmario Rosa Cavalcante; Yere Rosa Cavalcante; Sandra Rosa Cavalcante, casada com o Sr. Valmir José de Souza e Jamisson Rosa Cavalcante, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP, para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Batista da Silva Junior
Faleceu dia 29/11/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Cleuza Dias da Silva. Era filho do Sr. José Batista da Silva e da Sra. Maria Iracema Piotto da Silva, falecida. Deixa as filhas: Aline Batista da Silva casada com Pablo Marchesin e Kellen Batista da Silva. Deixa 03 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/11/2025 às 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Leonilda Feliciano Bonsi
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Alvim Feliciano e da Sra. Maria Olivia de Jesus Godoi, era viúva do Sr. Jose Bonsi Neto; deixa os filhos: Joceli Aparecida Bonsi Correa, casada com o Sr. Waldir Correa; Neusa Maria Bonsi Trevisan, casada com o Sr. Antonio Edson Trevisan; Celia Regina Bonsi Christofoletti, casada com o Sr. Jose Carlos Christofoletti; Jose Roberto Bonsi, casado com a Sra. Delci Mantelatto Bonsi e Andrea Beatriz Bonsi Nascimbeni, casada com o Sr. Davi Dumas Nascimbeni. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Contador: Sr. Lourenço Tito Salmon
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filho dos finados Sr. Nathanael Tito Salmon e da Sra. Luiza Dias Salmon, era viúvo da Sra. Maria Thereza Zilli Salmon; deixa os filhos: Claudia Zilli Tito Salmon e Paulo Eduardo Tito Salmon, casado com a Sra. Sonia Carolina Pagotto Salmon. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 14h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Neide Valverde Domingues Gimenes
Faleceu dia 29/11/2025, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Manoel Valverde e da Sra. Rosalina Christofoletti Valverde; deixa os filhos: Mauricio Gimenes; Alice Valverde Vieira e Giovana Gimenes. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Nidia Licia Pereira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Lydio Augusto Ferreira e da Sra. Maria Geralda Simões Ferreira, era viúva do Sr. Jairo Rodrigues Pereira; deixa os filhos: Carlos Jose Rodrigues Pereira, casado com Roseli Mendes Pereira: Aline Rodrigues Pereira, casada com Claudecir Leite; Jailson Rodrigues Pereira, casado com Ian Richard Wild e Taina Rodrigues Pereira. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 15h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Pasqualina Aparecida Campion Chibim
Faleceu dia 01/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era viúva do Sr. José Sergio Chibim. Era filha do Sr. Adilio Campion e da Sra. Angelina Trevisan Campion, falecidos.Deixa os filhos: Marcelo Rivelino Chibim casado com Josiane de Andrade Chibim, Sergio Roberto Chibim, Rafael Leandro Chibim casado com Jessica de Souza Cabral. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 02/12/2025 às 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Rodinei Cesar Camargo
Faleceu dia 01/12/2025 na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade e era casado com a Sra. Silvia Regina Cianci Camargo. Era filho do Sr. José Camargo, falecido e da Sra. Yolanda Marqueti Camargo. Deixa os filhos: Camila Camargo Mendes casada com André Luiz Mendes; Jean Richard Camargo. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 02/12/2025 às 08:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ronald Frank Pittman
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Thomas Gorden Pittman e Violet Pittman, era viúvo da Sra. Beatriz Veiga de Avila Pittman; deixa o filho: Romulo de Avila Cordeiro Barbosa Pittman, casado com a Sra. Mayara Barbosa Pires de Avila. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 14h00 no Velório Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sebastiana Schimidt Basso
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Pedro Schimidt e da Sra. Anna Camargo Schimidt, era viúva do Sr. Agenor Basso; deixa os filhos: Maria Aparecida Basso Manfrinato e Ademilson José Basso. Deixa genro, nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Teresinha Coelho de Oliveira Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Antonio Guedes de Oliveira e da Sra. Nilza Franco Coelho de Oliveira, era casada com o Sr. Nelson Moreira da Silva; deixa os filhos: Marcelo de Oliveira Silva, casado com a Sra. Rosana Silva Santos de Oliveira; Edilene de Oliveira Silva, casada com o Sr. Claudinei Marques; Valdemir de Oliveira Silva, casado com a Sra. Leandra Rombaldo de Oliveira; Ronaldo de Oliveira Silva, casado com a Sra. Luana Santiago Silva e Luis Carlos de Oliveira Silva, falecido, deixando viúva a Sra. Daniela Mara Galvão. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Vagner Duarte de Camargo
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 46 anos, filho do Sr. Luis Duarte de Camargo Filho e da Sra. Maria de Lourdes Afonso de Camargo, falecida. Deixa a filha Maria Caroline Duarte Camargo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 do Velório Municipal de São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.