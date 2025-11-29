Sr. Aurim Batista do Nascimento
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 55 anos, filho da Sra. Maria Jose Rodrigues Soares, era casado com a Sra. Maria Aparecida de Oliveira Batista; deixa o filho: Henrique de Oliveira Batista. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Berenice Adriana da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filha dos finados Sr. Jose Benedito da Silva e da Sra. Matilde Jandira Pereira da Silva; deixa os filhos: Matheus Jose Silva Sant'nna, falecido; João Vitor Silva Sant'anna e Luiz Miguel Silva Sant'anna. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Felisberto Nascimento Damasio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Augusto Domingos Damasio e da Sra. Julieta Julia Nascimento, era casado com a Sra. Ivanete Rodrigues Damasio; deixa as filhas: Soraia Rodrigues Damasio e Sandra Rodrigues Damasio. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. James Earl Gardner
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Earl George Gardnem e da Sra. Angelia Fower, era casado com a Sra. Annie Gardnem, deixa familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 15h00 às 17h00 da sala do Velório do Memorial de São Pedro - SP, para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Adolpho Pottel
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Adolpho Luiz Pottel e da Sra. Edith de Souza Pottel, era casado com a Sra. Maria Thereza Fiuza. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Memorial de Sâo Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Angela Jacomasi
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Jose Jacomasi e da Sra. Mathilde Furlan, era viúva do Sr. Joaquim de Jesus de Oliveira Monteiro; deixa o filho: Jose Maria Jacomasi Monteiro, falecido. Deixa os irmãos: Eunice Giacomassi de Menezes, casada com o Sr. Francisco Kerches de Menezes; Leni Giacomassi e João Antonio Giacomassi, falecido. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria das Dores Pinto Alves
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Anibal Pinto Alves e da Sra. Zenilia Coelho Barbosa; deixa o filho: Adriano Pinto Alves, casado com a Sra. Debora Cristina Venceslau Sabino Alves. Deixa os netos: Davi e Daniel; demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Contador: Sr. Onofre Alves de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Alves de Oliveira e da Sra. Maria Margarida Conus, era casado com a Sra. Ana Regina Rochelle de Oliveira; deixa os filhos: Silmara de Oliveira Medeiros Grotta, casada com o Sr. Claudinael Medeiros Grotta; Samuel Alves de Oliveira, casado com a Sra. Adriana Matias de Oliveira e Silaine Alves de Oliveira Calil, casada com o Sr. Ivan Calil. Deixa 08 netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sueli Aparecida Dalavilla Ibanez
Faleceu dia 29/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era viúva do Sr. Adilson Ibanez. Era filha do Sr. Hercilio Martin Dalavilla e da Sra. Angelina Colletti Dalavilla, falecidos. Deixa os filhos: Amarilis Ibanez e Anderson Ibanez. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/11/2025 ás 17:00 hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03 seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Vitor Hugo Corvelo Dos Anjos
Faleceu dia 28/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 12 anos de idade. Era filho do Sr. Raul Graciano dos Anjos Neto e da Sra. Valeria Clotilde Corvelo. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/11/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.