Sr. Aurim Batista do Nascimento

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 55 anos, filho da Sra. Maria Jose Rodrigues Soares, era casado com a Sra. Maria Aparecida de Oliveira Batista; deixa o filho: Henrique de Oliveira Batista. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Berenice Adriana da Silva

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filha dos finados Sr. Jose Benedito da Silva e da Sra. Matilde Jandira Pereira da Silva; deixa os filhos: Matheus Jose Silva Sant'nna, falecido; João Vitor Silva Sant'anna e Luiz Miguel Silva Sant'anna. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Felisberto Nascimento Damasio

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Augusto Domingos Damasio e da Sra. Julieta Julia Nascimento, era casado com a Sra. Ivanete Rodrigues Damasio; deixa as filhas: Soraia Rodrigues Damasio e Sandra Rodrigues Damasio. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.