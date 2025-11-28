Faleceu ontem, nesta cidade, contava 43 anos, filha do Sr. Alcides Leodoro e da Sra. Marize Ferreira Leodoro, era casada com o Sr. Daniel Cesar Leopoldino; deixa as filhas: Ana Paula Leopoldino e Ana Clara Leopoldino, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h45 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Sebastião dos Santos Camargo e da Sra. Carmen Silva Santos Camargo; deixa os filhos: Paulo Alcindo Luiz Camargo; Fabiano Henrique Luiz Camargo; Cesar Augusto Luiz Camargo, falecido; Raphael Guaraci Luiz Camargo, falecido; Luanda Luiz Camargo, falecida; Ivelaine Luiz Camargo; Evelize Luiz Camargo e Aline Luiz Camargo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Cecilia Amstalden de Campos

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Arnaldo Amstalden e da Sra. Maria Rosa Kerches de Menezes, era viúva do Sr. José Messias de Campos; deixa os filhos: Edvaldo José de Campos, falecido; Claudio José de Campos, casado com a Sra. Marisa Diniz de Campos; Ezequiel de Campos, falecido; Oscar Jose de Campos, casado com a Sra. Maria de Lourdes Pereira Campos; Armando Jose de Campos, casado com a Sra. Maria Aparecida Rodrigues de Campos; Renata Aparecida de Campos Costa, casada com o Sr. Luis Armando Granuzzio Costa e Angela Aparecida de Campos Spigolon, casada com o Sr. Jose Roberto Spigolon. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.