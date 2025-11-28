Sra. Adriana Aparecida Leodoro Leopoldino
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 43 anos, filha do Sr. Alcides Leodoro e da Sra. Marize Ferreira Leodoro, era casada com o Sr. Daniel Cesar Leopoldino; deixa as filhas: Ana Paula Leopoldino e Ana Clara Leopoldino, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h45 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais
Sr. Alcindo Silva dos Santos Camargo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Sebastião dos Santos Camargo e da Sra. Carmen Silva Santos Camargo; deixa os filhos: Paulo Alcindo Luiz Camargo; Fabiano Henrique Luiz Camargo; Cesar Augusto Luiz Camargo, falecido; Raphael Guaraci Luiz Camargo, falecido; Luanda Luiz Camargo, falecida; Ivelaine Luiz Camargo; Evelize Luiz Camargo e Aline Luiz Camargo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cecilia Amstalden de Campos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Arnaldo Amstalden e da Sra. Maria Rosa Kerches de Menezes, era viúva do Sr. José Messias de Campos; deixa os filhos: Edvaldo José de Campos, falecido; Claudio José de Campos, casado com a Sra. Marisa Diniz de Campos; Ezequiel de Campos, falecido; Oscar Jose de Campos, casado com a Sra. Maria de Lourdes Pereira Campos; Armando Jose de Campos, casado com a Sra. Maria Aparecida Rodrigues de Campos; Renata Aparecida de Campos Costa, casada com o Sr. Luis Armando Granuzzio Costa e Angela Aparecida de Campos Spigolon, casada com o Sr. Jose Roberto Spigolon. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Christian Domingues
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Derli Domingues, falecido e da Sra. Maria Silva Domingues, era casado com a Sra. Fabiana de Fatima Moras Domingues; deixa os filhos: Welter Henrique Domingues, casado com a Sra. Aline Caroline da Costa Barreros; Vinicius Domingues, casado com a Sra. Aline Nicodemos Maestro Domingues e Guilherme Domingues. Deixa os netos: Ezequiel Maestro Domingues e Otavio Henrique da Costa Domingues. Deixa também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dalva Orieta da Conceição Toledo Desidério
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha dos finados Sr. José Desidério e da Sra. Josefina Gil Toledo Desidério. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Laras na cidade de Laranjal Paulista/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ernani Rodrigues Romeiro
Faleceu dia 27/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Cristina do Valle Gomes Romeiro. Era filho do Sr. Evodio da Silva Romeiro e da Sra. Rizoleta Rodrigues Romeiro, falecidos. Deixa os filhos: Fernando Gomes Romeiro casado com Patricia Cristina de Mattos e Luciano Gomes Romeiro casado com Kamila Hartung Romeiro. Deixa 01 neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/11/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição, sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Geraldo Rodrigues
Faleceu dia 28/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Elisabeth de Fatima Granziol Rodrigues. Era filho do Sr. Messias Rodrigues e da Sra. Maria Palmira Pacheco, falecidos. Deixa os filhos: Renato Rodrigues casado com Elisangela Fazolo Geraldino e Sabrina Rodrigues casada com Reginaldo Aparecido de Almeida. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras seguindo para referida. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luiz Buzinari Filho
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Luiz Buzinari e da Sra. Anna Duncioglo, era viúvo da Sra. Sonia Fernandes Buzinari; deixa os filhos: Rosana Cristina Buzinari dos Santos, casada com o Sr. Ismael dos Santos e Luiz Fernando Buzinari, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Jose Tagoada Montrazio
Faleceu dia 27/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era viúva do Sr. Geraldo Montrazio. Era filha do Sr. Natalio Tagoada e da Sra. Ana Maria Brazaca Tagoada, falecidos. Deixa os filhos: Geraldo Persio Montrazio casado com Andreia Regina Fava Montrazio, Valdir Aparecido Montrazio casado com Danielle Hansen Montrazio e Fabio Ricardo Montrazio casado com Eliana Cristina Granziol Montrazio. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/11/2025 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Samuel Antonio Blanco
Faleceu dia 28/11/2025 na cidade de Campinas, aos 66 anos de idade e era viúvo da Sra. Edna Ceciliati. Era filho do Sr. Samuel Blanco, falecido e da Sra. Therezinha Apparecida Pippa Blanco. Deixa as filhas: Jessica Blanco casada com Raoni e Juliana Blanco casada com Felipe. Deixa o neto Tom, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Terezinha Eugenia de Brito Da Silva
Faleceu dia 28/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Pedro Barreto da Silva. Era filha do Sr. Jose Antonio de Brito e da Sra. Nadir Lucia de Brito, falecidos. Deixa os filhos: Claudinei da Silva casado com Aureni Pereira de Lima, Cleide Aparecida da Silva e Valdinei Jose da Silva casado com Katia Oliveira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/11/2025 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala 2, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vanda Regina Morais Ferreira
Faleceu dia 28/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 46 anos de idade e era casada com o Sr. Eduardo de Almeida Ferreira. Era filha do Sr. João Ferreira de Morais e da Sra. Josefina de Fatima Silva Morais. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/11/2025 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Vila Rezende sala 3, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.