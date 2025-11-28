A Hyundai marca presença na 31ª edição do Salão do Automóvel de São Paulo, que segue até este domingo. A empresa exibe, além de seus campeões de venda — como HB20 e Creta — e outros modelos importados já disponíveis no mercado brasileiro, veículos ainda não lançados no país, entre eles o Ionic 9, um SUV elétrico de sete lugares, com ampla tecnologia embarcada e design futurista.

Na quinta-feira (27), a montadora sul-coreana, que mantém fábrica em Piracicaba, apresentou seu estande no Salão do Automóvel à imprensa piracicabana. “Temos os modelos fabricados em Piracicaba, o HB20 e o Creta, mas também os importados. Há muita gente no Brasil que ainda não viu esses carros pessoalmente, então o Salão é a oportunidade de conhecer, perguntar. Aproveitamos para trazer o Ionic 9, que é o maior SUV da Hyundai, tem mais de cinco metros e é 100% elétrico. Estamos testando esse carro no Brasil; não existe ainda o objetivo de trazê-lo para venda, e o Salão é um palco fantástico para isso”, afirmou o diretor de marketing da Hyundai, Maurício Jordão.