A Hyundai marca presença na 31ª edição do Salão do Automóvel de São Paulo, que segue até este domingo. A empresa exibe, além de seus campeões de venda — como HB20 e Creta — e outros modelos importados já disponíveis no mercado brasileiro, veículos ainda não lançados no país, entre eles o Ionic 9, um SUV elétrico de sete lugares, com ampla tecnologia embarcada e design futurista.
Na quinta-feira (27), a montadora sul-coreana, que mantém fábrica em Piracicaba, apresentou seu estande no Salão do Automóvel à imprensa piracicabana. “Temos os modelos fabricados em Piracicaba, o HB20 e o Creta, mas também os importados. Há muita gente no Brasil que ainda não viu esses carros pessoalmente, então o Salão é a oportunidade de conhecer, perguntar. Aproveitamos para trazer o Ionic 9, que é o maior SUV da Hyundai, tem mais de cinco metros e é 100% elétrico. Estamos testando esse carro no Brasil; não existe ainda o objetivo de trazê-lo para venda, e o Salão é um palco fantástico para isso”, afirmou o diretor de marketing da Hyundai, Maurício Jordão.
Jordão destaca ainda o desempenho de vendas do Creta, que é o veículo mais vendido do país desde 2023. “O Creta reúne uma composição muito atrativa de equipamentos, espaço, motorização e preço. Ele é o campeão de vendas no varejo há dois anos e, neste ano, deve ganhar de novo. Desde 2023, o Creta é o modelo — entre todas as marcas — que mais vende para o consumidor final. A eletrificação está chegando, e temos também em exposição o Kona, que é híbrido, além do Ionic 5, 100% elétrico”, disse.
Salão
O Salão do Automóvel voltou a abrir as portas após sete anos de intervalo, retomando seu posto de maior evento automotivo da América Latina. Em sua 31ª edição, o tradicional encontro — que reúne montadoras, fornecedores e apaixonados por carros — retorna ao Distrito Anhembi totalmente renovado.