A aprazível e acolhedora Águas de São Pedro, que fica na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba) tem pouco menos de 3 mil habitantes. No entanto, ela está “pulsando” com o início das festividades natalinas e vem recebendo milhares de pessoas de toda a região, do Estado, do Brasil e até de várias partes do mundo. Tradicional ponto turístico do interior de São Paulo, a cidade está com uma programação para todos os gostos neste final de ano e pretende receber cerca de 500 mil pessoas para suas festividades. O prefeito da cidade, o advogado João Victor Barboza, 35 anos, do PL, diz que “tanto as festividades do Natal Iluminado quanto a programação de Ano-Novo tiveram um fôlego maior” nesta temporada.

“O fim de ano está bastante agitado em Águas de São Pedro, com uma programação que atende todos os públicos. O foco principal é o Natal Iluminado, que atrai mais de 500 mil pessoas no centro da cidade entre meses de novembro e janeiro”, comemora. Segundo João Victor, a programação de Natal conta com Show de Acendimento, Parada e Paradinha de Natal, personagens e desfiles, além da Casa de Noel e toda a decoração da avenida Carlos Mauro. Para a virada do Ano-Novo, a Secretaria de Turismo também já está acertando os últimos detalhes da programação com shows e apresentações.

O prefeito lembra que, nesta época do ano, Águas de São Pedro tem ainda grandes expectativas para as férias de janeiro, quando a cidade segue repleta de turistas, que aproveitam principalmente as águas medicinais e os banhos oferecidos no SPA Thermal. Há, ainda, outros pontos de visitação como a praça Dr. Octávio de Moura Andrade, o Mini-Horto, o Fontanário Municipal, a Capela de Nossa Senhora Aparecida, o Lago das Palmeiras, o próprio comércio local. A estimativa é de casa cheia, com a rede hoteleira completamente lotada. São mais de 2.000 leitos entre hotéis, pousadas e similares que certamente estarão repletos no início de 2026.