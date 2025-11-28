A aprazível e acolhedora Águas de São Pedro, que fica na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba) tem pouco menos de 3 mil habitantes. No entanto, ela está “pulsando” com o início das festividades natalinas e vem recebendo milhares de pessoas de toda a região, do Estado, do Brasil e até de várias partes do mundo. Tradicional ponto turístico do interior de São Paulo, a cidade está com uma programação para todos os gostos neste final de ano e pretende receber cerca de 500 mil pessoas para suas festividades. O prefeito da cidade, o advogado João Victor Barboza, 35 anos, do PL, diz que “tanto as festividades do Natal Iluminado quanto a programação de Ano-Novo tiveram um fôlego maior” nesta temporada.
“O fim de ano está bastante agitado em Águas de São Pedro, com uma programação que atende todos os públicos. O foco principal é o Natal Iluminado, que atrai mais de 500 mil pessoas no centro da cidade entre meses de novembro e janeiro”, comemora. Segundo João Victor, a programação de Natal conta com Show de Acendimento, Parada e Paradinha de Natal, personagens e desfiles, além da Casa de Noel e toda a decoração da avenida Carlos Mauro. Para a virada do Ano-Novo, a Secretaria de Turismo também já está acertando os últimos detalhes da programação com shows e apresentações.
O prefeito lembra que, nesta época do ano, Águas de São Pedro tem ainda grandes expectativas para as férias de janeiro, quando a cidade segue repleta de turistas, que aproveitam principalmente as águas medicinais e os banhos oferecidos no SPA Thermal. Há, ainda, outros pontos de visitação como a praça Dr. Octávio de Moura Andrade, o Mini-Horto, o Fontanário Municipal, a Capela de Nossa Senhora Aparecida, o Lago das Palmeiras, o próprio comércio local. A estimativa é de casa cheia, com a rede hoteleira completamente lotada. São mais de 2.000 leitos entre hotéis, pousadas e similares que certamente estarão repletos no início de 2026.
Outra novidade para o novo ano é o projeto de captação de energia solar que pretende transformar Águas de São Pedro em cidade autossuficiente. A proposta vai permitir a instalação de uma usina fotovoltaica (parque solar) em Águas. Será possível, com ela já em funcionamento, ofertar gratuitamente energia para os prédios públicos, praças e postes de rua. Uma economia enorme para os cofres da prefeitura, segundo João Victor. “Também será possível gerar um excedente de energia que vai beneficiar moradores que tiveram o seu IPVA pago no município. São etapas, e elas já estão bem adiantadas. O nosso SPA Thermal, por exemplo, vai deixar de usar caldeira para aquecimento com este tipo de energia. Um investimento que, somadas as etapas, deve ultrapassar os R$ 10 milhões.” Esses assuntos, entre outros, estão na entrevista abaixo com prefeito de Águas de São Pedro.
Muita correria com os últimos detalhes para as festividades do Natal e Ano-Novo? A correria é cotidiana, mas sempre pensando em acertar cada detalhe para que nossos eventos saiam conforme o planejado. Este ano, tanto as festividades do Natal Iluminado quanto a programação de Ano Novo tiveram um fôlego maior e pudemos pensar melhor na execução de ambos. Já está sendo um fim de ano de muita organização e trabalho em Águas de São Pedro. É uma enorme responsabilidade levar tudo isso ao morador e turista com qualidade e excelência que são marcas desta gestão.
Quais as novidades que Águas tem para os visitantes nas festividades de fim de ano? O fim de ano está bastante agitado em Águas de São Pedro, com uma programação que atende todos os públicos. O foco principal é o Natal Iluminado, que atrai mais de 500 mil pessoas no centro da cidade entre meses de novembro e janeiro. A programação de Natal, que também está disponível nas nossas redes sociais institucionais e no próprio perfil do Natal Iluminado, conta com Show de Acendimento, Parada e Paradinha de Natal, personagens e desfiles, além da Casa de Noel e toda a decoração da avenida Carlos Mauro. Para a virada do Ano Novo, a Secretaria de Turismo também já está acertando os últimos detalhes da programação com shows e apresentações.
Poderia passar as principais programações de dezembro? Toda a programação do Natal Iluminado está nas redes sociais. E reforço: são atrações todos os finais de semana na praça Wilson Modesto (Rouxinóis), no Boulevard e também no Centro de Convenções que abriga a Casa do Noel.
Quantos visitantes vocês esperam receber em dezembro? Comparando com a população local, quantas vezes Águas deve "aumentar" nos dias de pico como véspera de Natal e Ano-Novo? Águas de São Pedro recebe, em média, de 5 mil a 7 mil turistas e visitantes nos finais de semana comum. Esse número sempre ultrapassa 15 mil quando chegamos próximo às festividades de fim de ano. No entanto, por conta do Natal Iluminado, a expectativa é que, entre novembro e dezembro, a estância receba mais de 500 mil pessoas. Vale ressaltar que esses números já atingimos no ano passado.
Como é a arrecadação de Águas de São Pedro? As receitas vêm, basicamente, do turismo, não? Águas de São Pedro tem no turismo sua principal mola propulsora. É o coração da cidade. Claro que, como prefeitura, temos um pouco de arrecadação que extrapola o turismo. Mas o turismo é, de fato, nossa principal renda. E investimos cada vez mais neste setor, trazendo eventos também durante a semana e apoiando o comércio local. Acreditamos que a parceria público-privada é essencial para que possamos aumentar este fluxo cada vez mais.
E para janeiro, mês de férias escolares, vocês projetam quanto em termos de visitantes? Janeiro ainda é um mês de alta no turismo. Muitos que veem para o Natal e até mesmo para o Ano Novo, acabam esticando. A estimativa é de casa cheia, com a rede hoteleira pulsando. São mais de 2.000 leitos entre hotéis, pousadas e similares que certamente estarão lotados.
Fora das festividades natalinas, quais as principais atrações que a cidade tem para oferecer ao turista? Águas é repleta de atrações. O carro-chefe são as águas medicinais e os banhos oferecidos no SPA Thermal. Lá existe uma gama de atendimentos, terapias e profissionais altamente capacitados. Há, ainda, outros pontos de visitação como a praça Dr. Octávio de Moura Andrade, o Mini-Horto, o Fontanário Municipal, a Capela de Nossa Senhora Aparecida, o Lago das Palmeiras, o próprio comércio local que é bastante variado e o contato direto com a natureza que acaba sendo um diferencial.
Basicamente, de onde vem o visitante de Águas de São Pedro? Vem muita gente do exterior? Há uma grande parcela de turistas que vem de fora, principalmente europeus e asiáticos. Mas, a grande maioria, ainda vem da grande São Paulo e adjacências. Isso é facilitado pela proximidade entre os municípios e o fato de que muitos mantém casas de veraneio em Águas de São Pedro. Do outro lado, nós investimos fortemente na divulgação estadual e nacional para potencializar o turismo e suas vertentes. Oferta de estadias e aumento do ticket são ações que têm a nossa atenção.
Quais são os desafios da administração pública para 2026? É preciso manter a qualidade dos serviços públicos e expandir aquilo que já vem dando certo. Também é nossa prioridade seguir o plano de governo e as mudanças estruturantes que irão beneficiar a cidade e a população. Isso tudo alinhado com a estabilidade econômica e questões ligadas ao cumprimento das receitas.
Poderia falar detalhes do projeto de captação de energia solar que vai transformar Águas de São Pedro em cidade autossuficiente? É um projeto revolucionário e que vai permitir a instalação de uma usina fotovoltaica (parque solar) em Águas de São Pedro. Será possível, com ela já em funcionamento, ofertar gratuitamente energia para os prédios públicos, praças e postes de rua. Uma economia enorme para os cofres da prefeitura. Também será possível gerar um excedente de energia que vai beneficiar moradores que tiveram o seu IPVA pago no município. São etapas, e elas já estão bem adiantadas. O nosso SPA Thermal, por exemplo, vai deixar de usar caldeira para aquecimento com este tipo de energia. Um investimento que, somadas as etapas, deve ultrapassar os R$ 10 milhões.
Qual o trâmite agora? Quando essa proposta efetivamente sairá do papel e será colocada em prática? Estamos em processo de convênio com o governo estadual. A previsão de início das obras é para os primeiros meses de 2026. Tudo muito bem alinhado e dentro da previsibilidade do projeto.
Onde a população encaixa nesse projeto? Quais os benefícios para os moradores? A população terá participação ativa. Além de gerar combustível limpo com a troca dos combustíveis fósseis por elétrico, que serão abastecidos também por essa usina nos casos dos moradores que tiveram o seu IPVA aqui. É um projeto de sustentabilidade e que vai contar com a população como parceira. Vale ressaltar que também vamos fazer a troca de toda a frota municipal para os protótipos híbridos e elétricos.
Qual o perfil dos moradores de Águas de São Pedro? Você tem receio que a cidade cresça muito ou acha que a cidade seguirá com sua vocação turística? Águas de São Pedro tem diversos perfis de moradores. Mas, em sua grande maioria, são pessoas já com uma situação de vida encaminhada e que escolheram a cidade como refúgio de paz e sossego. Muito por conta das características da estância: um lugar calmo e voltado para a saúde e o bem-estar. Acompanhamos com atenção o crescimento da população, principalmente no período pós-pandemia que facilitou o trabalho home office e possibilitou a vinda também de muitas famílias jovens. É notório que Águas tem sido destino recorrente de muitos destes profissionais. O turismo e a vocação turística seguirão como elementos-chave para o crescimento e o desenvolvimento de Águas de São Pedro, mas sempre de forma ordenada e com planejamento. É da nossa vontade manter um fluxo de qualidade quando falamos em público.