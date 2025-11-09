09 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba
DICAS

Conheça as melhores cervejarias de Piracicaba

Piracicaba tem uma relação cada vez mais forte com a cultura cervejeira. A cidade, conhecida por seu espírito acolhedor e pela efervescente cena gastronômica, abriga um número crescente de cervejarias artesanais e bares especializados que valorizam o sabor, a técnica e a tradição da boa cerveja. De rótulos premiados a produções locais criativas, as opções vão desde ambientes descontraídos para um happy hour até espaços que combinam gastronomia e experiências sensoriais completas. Confira algumas das melhores cervejarias de Piracicaba para brindar com qualidade e sabor genuinamente piracicabano.

Dama Bier

Endereço: Av. Rio das Pedras, 104 - Piracicamirim

Contato: (19) 98920-9937

Horário de Funcionamento: Segunda e terça-feira: 10:00 às 18:00hs / Quarta-feira: 10:00 às 20:00hs / Quinta e sexta-feira: 10:00 às 22:00hs / Sábado: 09:00 às 18:00hs / Domingo e feriados: fechado

Saiba mais.

Cevada Pura – Loja & Pub

Endereço: Av Dr. João Teodoro, 35 – Vila Rezende

Contato: (19) 99582-8246

Horário de Funcionamento: Segunda e Terça: Fechado / Quarta-feira: 10h às 19h / Quinta-feira: 10h às 20h30 / Sexta-feira: 9h às 21h (exceto eventos) / Sábado: 9h às 19h30 (exceto eventos) / Domingo: 9h às 13h30

Saiba mais.

Taberna Leuven – Bar e Restaurante

Endereço: Via Comentador Pedro Morganti, 4801 – Monte Alegre

Contato: (19) 99688-5059

Horário de Funcionamento: Segunda e Terça: Fechado / Quarta-feira: 17h às 23h / Quinta-feira: 17h às 23h / Sexta-feira: 17h às 23h30 / Sábado: 11h às 23h30 / Domingo: 11h às 16h30

Saiba mais.

Green Fish Brewing

Endereço: Tv. Amadeu Marchini, 40 - Água Branca

Contato: (19) 99651-5209

Horário de Funcionamento: Domingo, Segunda e Terça: Fechado / Quarta e Quinta: 16h às 00h / Sexta-feira: 16h às 01h / Sábado: 10h às 01h

Saiba mais.

A Tutta Birra

Endereço: Av. Dr. Cássio Pascoal Padovani, 3197 - Água Seca

Contato: Fábrica: (19) 3414-4520 / Bottega: (19) 3424-2710

Horário de Funcionamento: Bottega: TER-SEX 17h-00h / SÁB 16h-00h | Fábrica: SEG-SEX 9h-18h / SAB 9h-13h

Saiba mais.

