Sr. Elizeu Rodrigues Da Cunha

Faleceu dia 27/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era filho do Sr. Dionizio Rodrigues da Cunha e da Sra. Maria Rosa da Cunha, falecidos. Era casado com a Sra. Maria Rita de Moura da Cunha. Deixa os filhos: Jacqueline Moura da Cunha Roberto casada com Danilo Mantuanelli Roberto e Rodolfo Moura Rodrigues da Cunha. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 28/11/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Elvira dos Santos Passos

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Homero dos Santos Passos e da Sra. Joaquina Ferreira dos Santos, era viúva do Sr. Ozorio Ferreira de Sousa; deixa os filhos: Maria dos Anjos Sousa Passos; Sebastiana Sousa Barros, casada com o Sr. Ricardo da Silva Barros; Adao Sousa Passos; Antonio Raimundo Santos Passos, casado com a Sra. Ana; Eva Lucia Santos Passos; Terezinha Aparecida Souza Passos, casada com o Sr. Severino Jose Barros; Maria de Fatima dos Santos Sousa; Gildete Passos Sousa dos Santos, casada com o Sr. Ezequiel Cardoso dos Santos e Jose Roberto Ferreira de Sousa, casado com a Sra. Valquiria da Conceição. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do domicílio da família, sito à Rua Pedro Celestino Furlan, nº 283, Bairro Kobayat Libano, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Jovem: Gustavo Henrique Camargo Garcia

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 30 anos, filho do Sr. Celso Beirão Garcia e da Sra. Sonia Soares de Camargo Garcia. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.