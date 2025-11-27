Sr. Elizeu Rodrigues Da Cunha
Faleceu dia 27/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era filho do Sr. Dionizio Rodrigues da Cunha e da Sra. Maria Rosa da Cunha, falecidos. Era casado com a Sra. Maria Rita de Moura da Cunha. Deixa os filhos: Jacqueline Moura da Cunha Roberto casada com Danilo Mantuanelli Roberto e Rodolfo Moura Rodrigues da Cunha. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 28/11/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elvira dos Santos Passos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Homero dos Santos Passos e da Sra. Joaquina Ferreira dos Santos, era viúva do Sr. Ozorio Ferreira de Sousa; deixa os filhos: Maria dos Anjos Sousa Passos; Sebastiana Sousa Barros, casada com o Sr. Ricardo da Silva Barros; Adao Sousa Passos; Antonio Raimundo Santos Passos, casado com a Sra. Ana; Eva Lucia Santos Passos; Terezinha Aparecida Souza Passos, casada com o Sr. Severino Jose Barros; Maria de Fatima dos Santos Sousa; Gildete Passos Sousa dos Santos, casada com o Sr. Ezequiel Cardoso dos Santos e Jose Roberto Ferreira de Sousa, casado com a Sra. Valquiria da Conceição. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do domicílio da família, sito à Rua Pedro Celestino Furlan, nº 283, Bairro Kobayat Libano, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: Gustavo Henrique Camargo Garcia
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 30 anos, filho do Sr. Celso Beirão Garcia e da Sra. Sonia Soares de Camargo Garcia. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Herondina Da Conceição Paula
Faleceu dia 26/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Jair de Paula. Era filha do Sr. João José Furtado e da Sra. Olivia da Conceição Furtado, falecidos. Deixa os filhos: Dirceu de Paula, falecido foi casado com Maria Conceição Nogueira de Paula; Dirce de Paula Ferreira casada com Dionisio Ferreira; Dejair de Paula casado com Rosa Maria Forti; Djanira de Paula Correa viúva de Valdomiro Aparecido Correa; Dineia de Paula. Deixa netos, bisnetos, familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 27/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Miciato Ianhe
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho do Sr. Avelino Ianhe, falecido e da Sra. Antonia Miciato, era casado com a Sra. Maria Aparecida Bertoli Ianhe; deixa os filhos: Adriano Bertoli Ianhe, casado com a Sra. Marli de Fatima Campos Bottene Ianhe; Marcia Bertoli Ianhe de Oliveira, casada com o Sr. Osmar de Oliveira. Deixa os netos: Alana Ianhe de Oliveira; Vitor Bottene Ianhe e Breno Ianhe de Oliveira. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 17h15 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h30 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Laurindo Santini
Faleceu dia 27/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era filho do Sr. Henrique Santini e da Sra. Maria Pansiera, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 28/11/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade sala 3, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Leonice Amelia Luiza Guarda
Faleceu dia 26/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era filha do Sr. João Guarda e da Sra. Amelia Galvani, falecidos. Foi seu filho: Ricardo Tadeu Guarda. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 27/11/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Rubi, a partir das 07h30 até as 15h00. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Helena Belato Novello
Faleceu dia 27/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era filha do Sr. José Belato e da Sra. Veridiana Ribeiro Belato, falecidos. Era viúva do Sr. Antonio José Novello. Deixa os filhos: Luiz Fernando Novello, falecido, Claudia Helena Novello, Claudio Roberto Novello e Clayton José Novello. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 28/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria de Lourdes Barbosa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Vital Gomes Barbosa e da Sra. Emilia Rosa de Jesus; deixa os filhos: Elaine Barbosa da Silva; Eliane Barbosa Nery de Souza e Eleni Barbosa da Silva. Deixa genros, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da cidade de Jaborandi/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Nair Vitti Puga
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Angelo Vitti Filho e da Sra. Maria Mosna Filho, era casada com o Sr. Antonio Puga; deixa os filhos: Jose Antonio Puga, casado com a Sra. Marlene Aparecida Tuchapischi Puga; Josmar Puga, casado com a Sra. Tatiane da Silva Alexandre Puga e Rosangela Maria Puga da Rocha, casada com o Sr. Jose Moreno da Rocha. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nivaldo Basso
Faleceu dia 27/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era filho do Sr. Angelo Pedro Basso e da Sra. Luiza Campos, falecidos. Era casado com a Sra. Terezinha de Almeida Basso. Deixa os filhos: Simone Basso casada com Altamiro Inacio dos Santos, Adilson Basso casado Edlene Basso, Elaine Basso Pereira casada com Denis Renato Pereira. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/11/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade sala 7, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Severino Alves Feitosa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho da Sra. Eunice Alves Feitosa, falecida, era casado com a Sra. Quitéria Florentina da Conceição Feitosa; deixa os filhos: Andreia Aparecida Alves Feitosa; Adriana dos Santos Feitosa Rocha e Adriano dos Santos Feitosa. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Veronica Silva Medeiros
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha do Sr. Severino Soares de Medeiros, falecido e da Sra. Maria de Lourdes Silva Medeiros. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 15h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.