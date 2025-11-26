Sra. Benedita do Amaral Salviano

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Antonio Marcondes do Amaral e da Sra. Francisca Pinto do Amaral, era viúva do Sr. Severino Salviano; deixa os filhos: Fábio Prudêncio; Lucia Prudêncio do Vale; Roberto Prudêncio; Sonia Regina Prudêncio Lima; Cristina Prudêncio; Rosana Prudêncio Cerqueira; Angela Prudêncio Rossi e Cristiano Prudêncio, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Bruna da Silva Melo

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 25 anos, filha do Sr. Genivaldo Dutra de Melo e da Sra. Ana Lucia da Silva; deixa os filhos: Anabel Helena da Silva Melo e Levi Noa da Silva Melo. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Cristiano Osmar Previde

Faleceu dia 26/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era viúvo da Sra. Antonia Aparecida Jardim Previde. Era filho do Sr. Amadeu Previde e da Sra. Maria Veronez Previde, falecidos. Deixa o filho: Petrus Jardim Previde casado com Natasha Brugnaro Panaggio Previde. Deixa neto, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado para o Memorial Metropolitano de Piracicaba, procedimento de cremação será realizado posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.