Sra. Benedita do Amaral Salviano
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Antonio Marcondes do Amaral e da Sra. Francisca Pinto do Amaral, era viúva do Sr. Severino Salviano; deixa os filhos: Fábio Prudêncio; Lucia Prudêncio do Vale; Roberto Prudêncio; Sonia Regina Prudêncio Lima; Cristina Prudêncio; Rosana Prudêncio Cerqueira; Angela Prudêncio Rossi e Cristiano Prudêncio, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Bruna da Silva Melo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 25 anos, filha do Sr. Genivaldo Dutra de Melo e da Sra. Ana Lucia da Silva; deixa os filhos: Anabel Helena da Silva Melo e Levi Noa da Silva Melo. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Cristiano Osmar Previde
Faleceu dia 26/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era viúvo da Sra. Antonia Aparecida Jardim Previde. Era filho do Sr. Amadeu Previde e da Sra. Maria Veronez Previde, falecidos. Deixa o filho: Petrus Jardim Previde casado com Natasha Brugnaro Panaggio Previde. Deixa neto, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado para o Memorial Metropolitano de Piracicaba, procedimento de cremação será realizado posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Emilia Sciorilli Soares
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Vicente Sciorilli e da Sra. Virgilia Mariano, era viúva do Sr. Claudionor Soares; deixa os filhos: Claudia Rosiane Soares Rosa, casada com o Sr. Edenilton Donizete Rosa; Ludmar Rogerio Soares, casado com a Sra. Paola Giovana Schiavinato Soares; Lucimara Andreia Soares Oliveira, casada com o Sr. Sidnei Oliveira e Juliana Karina Soares Gonçalves, casada com o Sr. Cristian Fagner Gonçalves. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Elisangela Pedro Begiato
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 48 anos, filha do Sr. Nestor Pedro e da Sra. Adelta de Toledo Pedro, falecida, era casada com o Sr. Marcelo Martim Begiato; deixa os filhos: Thiago Pedro e Livia Maria Pedro Begiato. Deixa demais familiares e amigos. O velório será realizado hoje, das 08h00 às 15h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 16h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ilda Fernandes de Matos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha dos finados Sr. Pedro Fernandes de Matos e da Sra. Erminia da Cruz de Matos. Deixa a filha Patricia Fernandes de Matos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Paulo Piologo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Alcindo Piologo e da Sra. Maria Aparecida Bezerra, era casado com a Sra. Rosa Arlete Faravelli Piologo; deixa os filhos: Elaine Cristina Piologo; Ana Paula Piologo Batista, casada com o Sr. Adriano Donizeti Batista; Fabiana Regina Piologo Limongi, casada com o Sr. Daniel Limongi Jr; Eder Paulo Piologo, casado com a Sra. Cristiane Proença Piologo; Darlene Rosaine Piologo Nascimento, casada com o Sr. Paulo Nascimento e Mairiene Piologo Evangelista, casada com o Sr. Marcio Roberto Evangelista. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Veronica Dionisia de Lacerda
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Manoel Rodrigues da Silva e da Sra. Maria Simão de Jesus, era casada com o Sr. José Paulo de Lacerda; deixa os filhos; Adair Paulo de Lacerda, casado com a Sra. Zenilda André Lacerda; Adilson Aparecido de Lacerda, casado com a Sra. Leia Guimarães de Lacerda; Adriana Paulo de Lacerda e Adrielia Divinda Lacerda Fernandes, casada com o Sr. Luis Americo Fernandes. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Wagner Murbach
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho do Sr. Geraldo Murbach e da Sra. Maria Aparecida Pires Murbach, era viúvo da Sra. Ivete Martins Murbach; deixa as filhas: Carolina Martins Murbach de Souza, casada com o Sr. Lucas Rafael Chiquito de Souza e Gabriela Martins Murbach. Deixa os netos: Isabella e Ian, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.