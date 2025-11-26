Um incêndio de grandes dimensões atingiu, nesta quarta-feira (26), um extenso complexo residencial na região de Tai Po, nos Novos Territórios de Hong Kong, deixando um rastro de destruição. O conjunto, que abriga cerca de 2 mil apartamentos, teve vários blocos tomados pelas chamas em poucos minutos.
A propagação rápida do fogo ocorreu principalmente pelos andaimes de bambu instalados na parte externa de um arranha-céu, segundo informações das autoridades locais. O incidente começou por volta das 14h51 no horário de Hong Kong (2h51 em Brasília) e foi classificado como um dos mais graves do ano pelo Departamento de Serviços de Bombeiros.
Entre as vítimas fatais está um bombeiro que atuava no combate às chamas. Outras três mortes foram confirmadas pelo Departamento de Serviços de Informação do governo. Além disso, ao menos duas pessoas permanecem em estado crítico e outra está internada com quadro estável.
Equipes de resgate seguem trabalhando no local, onde ainda há moradores presos sob estruturas colapsadas. As autoridades reforçam que as buscas devem continuar ao longo do dia devido ao risco de novos desabamentos.
O complexo atingido está localizado próximo à fronteira com Shenzhen, em uma área suburbana densamente povoada. A prioridade das equipes é conter focos remanescentes e garantir segurança para avançar na retirada de escombros.
