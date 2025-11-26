Um incêndio de grandes dimensões atingiu, nesta quarta-feira (26), um extenso complexo residencial na região de Tai Po, nos Novos Territórios de Hong Kong, deixando um rastro de destruição. O conjunto, que abriga cerca de 2 mil apartamentos, teve vários blocos tomados pelas chamas em poucos minutos.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A propagação rápida do fogo ocorreu principalmente pelos andaimes de bambu instalados na parte externa de um arranha-céu, segundo informações das autoridades locais. O incidente começou por volta das 14h51 no horário de Hong Kong (2h51 em Brasília) e foi classificado como um dos mais graves do ano pelo Departamento de Serviços de Bombeiros.