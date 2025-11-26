A contagem regressiva para o fim de Stranger Things termina nesta quarta-feira (26), quando a Netflix libera os primeiros episódios da quinta temporada, mas com uma novidade que altera a rotina dos fãs. Pela primeira vez, a plataforma optou por um lançamento às 22h (horário de Brasília), estratégia que busca sincronizar o público de diferentes países e transformar a despedida em um evento global.
O novo horário marca uma ruptura no padrão tradicional da Netflix e aumenta a expectativa para o desfecho da série criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer. Após quase dez anos de impacto cultural, a produção chega ao seu capítulo final em um formato escalonado, que promete manter o suspense ativo ao longo de todo o fim de ano.
A temporada derradeira será dividida em três partes. A primeira leva, com quatro episódios, chega hoje, 26 de novembro. O segundo bloco, composto por mais três capítulos, será lançado em 25 de dezembro. Já o capítulo final, que encerra definitivamente a história de Eleven, Will, Mike, Lucas e Dustin, está previsto para 31 de dezembro, também às 22h.
Com a narrativa caminhando para sua conclusão, fãs retomam teorias e expectativas para o destino dos personagens que impulsionaram a série ao status de fenômeno mundial. A Netflix, por sua vez, aposta em lançamentos espaçados para prolongar o engajamento e marcar o adeus de uma de suas produções mais populares.