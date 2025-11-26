A contagem regressiva para o fim de Stranger Things termina nesta quarta-feira (26), quando a Netflix libera os primeiros episódios da quinta temporada, mas com uma novidade que altera a rotina dos fãs. Pela primeira vez, a plataforma optou por um lançamento às 22h (horário de Brasília), estratégia que busca sincronizar o público de diferentes países e transformar a despedida em um evento global.

O novo horário marca uma ruptura no padrão tradicional da Netflix e aumenta a expectativa para o desfecho da série criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer. Após quase dez anos de impacto cultural, a produção chega ao seu capítulo final em um formato escalonado, que promete manter o suspense ativo ao longo de todo o fim de ano.