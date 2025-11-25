Sr. Adivanil Antonio Duarte Cillo

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Antonio Cillo e da Sra. Maria Magdalena Duarte Cillo. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Cicero Gerardini

Faleceu dia 25/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Sueli Ventura Galvão Gerardini. Era filho do Sr. José Izaias Gerardini e da Sra. Aparecida Galoni Gerardini, falecidos. Deixa os filhos: Erica Regina Gerardini dos Santos; Paulo Sergio Gerardini. Deixa as enteadas: Iara Aparecida Galvão Peluso; Liliam Terezinha Galvão Ferreira. Deixa neta, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Apparecida Ramos Martins

Faleceu dia 24/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era casada com o Sr. Nelson Martins. Era filha do Sr. Luiz Antonio Ramos e da Sra. Cilia Alexandre, falecidos. Deixa os filhos: Nelson Luiz Martins casado com Maria Cecilia Granzotto Martins; Eduardo Fernando Martins casado com Miriam Aparecida Santos Martins; Antonio Claudio Martins casado com Marilene de Souza. Deixa netos, bisnetos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 25/11/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.