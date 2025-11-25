Sr. Adivanil Antonio Duarte Cillo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Antonio Cillo e da Sra. Maria Magdalena Duarte Cillo. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Cicero Gerardini
Faleceu dia 25/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Sueli Ventura Galvão Gerardini. Era filho do Sr. José Izaias Gerardini e da Sra. Aparecida Galoni Gerardini, falecidos. Deixa os filhos: Erica Regina Gerardini dos Santos; Paulo Sergio Gerardini. Deixa as enteadas: Iara Aparecida Galvão Peluso; Liliam Terezinha Galvão Ferreira. Deixa neta, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Apparecida Ramos Martins
Faleceu dia 24/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era casada com o Sr. Nelson Martins. Era filha do Sr. Luiz Antonio Ramos e da Sra. Cilia Alexandre, falecidos. Deixa os filhos: Nelson Luiz Martins casado com Maria Cecilia Granzotto Martins; Eduardo Fernando Martins casado com Miriam Aparecida Santos Martins; Antonio Claudio Martins casado com Marilene de Souza. Deixa netos, bisnetos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 25/11/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Diva Granuzzio Françoia
Faleceu dia 24/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Orlando Françoia. Era filho do Sr. Ernesto Granuzzio e da Sra. Angela Lourenço Granuzzio. Deixa os filhos: Francisco Françoia casado com Marcia Sanches Françoia, Jose Ernesto Françoia casado com Raquel Vianna Françoia, Angela Aparecida Françoia, Reginaldo Françoia casado com Valeria Sturion Françoia. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elvira Frealdo Rodrigues Fontes
Faleceu dia 25/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. Jonas Rodrigues Fontes. Era filha do Sr. Domingos Frealdo e da Sra. Benedita Rosa de Lima, falecidos. Deixa os filhos: Berenice Rodrigues Fontes Cavalcante de Morais casada com Gilvan C. Cavalcante de Morais Sobrinho, Amauri Rodrigues Fontes casado com Maria Agnes Zorzenoni Fontes, Jonas Rodrigues Fontes Junior casado com Gabriela de Barros Valle, Silvia Regina Rodrigues Fontes Franco casada com Jose Tadeu Franco. Deixa netos e bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 26/11/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Oscar Godoi
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filhos do Sr. João Godoi de Campos, falecido e da Sra. Benedita Teolinda de Lara Campos, era casado com a Sra. Almides Caetano Godoi; deixa os filhos: Diogo Godoi; Jessica Dayane Godoi e Amanda Jasmine Godoi. Deixa genro, nora, neta, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h00 às 17h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Walter Gomes de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Eurico Gomes de Oliveira e da Sra. Brazilia Fenze. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.