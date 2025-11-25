A possibilidade de um inquilino ser retirado do imóvel sem ação judicial voltou ao centro das discussões sobre moradia no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 3.999/2020, que cria o despejo extrajudicial — um mecanismo que permite a desocupação via cartório, sem intervenção direta da Justiça. A proposta segue agora para o Senado e já movimenta proprietários, advogados e entidades de proteção ao consumidor.

O procedimento promete encurtar drasticamente o tempo de retomada do imóvel. Enquanto uma ação judicial pode levar de oito meses a três anos, o processo pela via notarial tende a ser concluído em poucas semanas. Para donos de um único imóvel, usados como complemento de renda, a medida é vista como solução para a morosidade do Judiciário. Para inquilinos, especialmente os mais vulneráveis, o cenário é de apreensão.

Como funcionaria o despejo por cartório