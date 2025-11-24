Sra. Alzira Rodrigues Silva Melo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 53 anos, filha dos finados Sr. Pedro Rodrigues da Silva e da Sra. Terezinha Batista da Silva, era casada com o Sr. Laercio Gonçalves Melo; deixa os filhos: Paulo Ricardo Pereira da Silva; Amanda Cristina Pereira da Silva e Lucas Felipe Pereira da Silva. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carlos Roberto Ferreira
Faleceu dia 24/11/2025 na cidade de Campinas, aos 68 anos de idade e era casado com a Sra. Miriam de Campos Ferreira. Era filho do Sr. Valentin Ferreira e da Sra. Anna Rita Dias L. Ferreira, falecidos. Deixa as filhas: Aline de Campos Ferreira Silva casada com Anderson Moraes Soares da Silva, Daiane de Campos Ferreira Vitti casada com Marcelo Ricardo Vitti, Mariane De Campos Ferreira casada com Gabriel Gomes. Deixa 5 netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje às 17:00hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Vila Rezende, sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Dalva Giusti
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Sylvio Giusti e da Sra. Matilde Faganello Giusti; deixa os filhos: Helaine Carrer; Pedro Paulo Carrer Junior, casado com a Sra. Rita Aparecida Paschoalini Carrer; Luis Eduardo Carrer e Roberto Carrer, casado com a Sra. Ivana Rogado Carrer. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Diego Fernando Martins
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 43 anos, filho da Sra. Benedita Escolastica Martins. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Enrique Cipriano Silva Nunes de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Emmanoel Silva Nunes e da Sra. Lindinalva Pimentel Silva de Oliveira, era casado com a Sra. Jaqueline Roberta Teixeira de Souza; deixa a filha: Stephani Souza de Oliveira, casada com o Sr. Claudio de Oliveira Alves. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Helvidio Golucci
Faleceu dia 23/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúvo da Sra. Mercedes Biscaino Golucci. Era filho do Sr. José Golucci e da Sra. Generosa Daniel Golucci, falecidos. Deixa os filhos: Maria Angelica Golucci Aguiar viúva de Osvaldo Aparecido Aguilar, Sirineu Donizetti Golucci casado com Maria Angela Cunha Golucci, Celia Regina Golucci, falecida, Sidinei Golucci casado com Cristina Emilia D. Golucci. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/11/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Monumental - Limeira, seguindo para o Cemitério Municipal de Iracemapolis. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ione Dias Reis
Faleceu dia 22/11/2025, na cidade de São Paulo/SP, contava 55 anos, filha do Sr. Didimo Jose Reis, falecido e da Sra. Iracy Dias Medrado; deixa os filhos: Ingrid Leticia Reis de Almeida; Ingrison Reis de Almeida e Iara Reis de Almeida. Deixa irmãos, cunhados, cunhadas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jorge Guilherme Torrezan de Melo
Faleceu dia 20/11/2025, nesta cidade, contava 30 anos, filho do Sr. Jorge Rocha de Melo e da Sra. Elaine Cristina da Costa Torrezan, era casado com a Sra. Stephany Lima da Silva; deixa os filhos: Anthony Miguel Lima de Melo e Maria Elloyse de Oliveira Torrezan. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Augusto de Godoy
Faleceu dia 24/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 50 anos de idade. Era filho do Sr. Jose de Godoy e da Sra. Maria Conceição Damasco. Deixa as filhas: Caroline Gomes de Godoy, Maria Eduarda de Godoy. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 24/11/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira das 16:00 hs as 17:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Benedito Albano da Silva
Faleceu dia 22/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Antonia Honorato da Silva. Era filho do Sr. Lazaro Albano da Silva e da Sra. Antonia Albano da Silva, falecidos. Deixa a filha: Sueli Aparecida Honorato da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Lazaro Jahyr Albino Gil
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Jahyr Albino Gil e da Sra. Thereza Fernandes Gil, era casado com a Sra. Luzia Aparecida Buldrini Gil; deixa os filhos: Lucia Buldrini Gil e Mauricio Buldrini Gil, casado com a Sra. Camila Cesar Tristao. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Leticia Souza Tozzi
Faleceu dia 23/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade era viúva do Sr. Durvalino Tozzi. Era filha do Sr. Alvino Alexandrino de Souza e da Sra. Maria Victoria de Souza, falecidos. Deixa as filhas: Marilena Tozzi casada com Francisco de Assis Ramalhão e Lucilena Tozzi casada com Glauco Jose Fernandes. Deixa netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/11/2025 as 16:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necropole . Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lourdes da Conceição Conforto Ciappina
Faleceu dia 23/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Frederico Ciappina Neto. Era filha do Sr. Paulo Emilio Conforto e da Sra. Maria de Souza Conforto. falecidos. Deixa os filhos: Erica Fernanda Ciappina Rabelo casada com Luiz Claudio Rabelo, Eduardo Frederico Ciappina, falecido, Estevão Flavio Ciappina casado com Monica Poreca Ciappina, Edgar Fabiano Ciappina casado com Jussara Ciappina. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/11/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala B, seguindo para a referida necropole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Dr. Luis Francisco Schievano Bonassi
Faleceu dia 24/11/2025 na cidade de São Paulo, aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Aline Cristina Pinto Bonassi. Era filho do Sr. Remigildo Antonio Bonassi e da Sra. Luzia Schievano Bonassi, falecidos. Deixa os filhos: Luis Adolfo Rossettto Bonassi e Cintia Maria Rossetto Bonassi. Deixa o neto: Luis Gustavo C. Bonassi, familiares e amigos. O velório teve início ontem, às 15:00 hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, e seguirá até o dia 25/11/2025, às 15:00 hs. O sepultamento ocorrerá hoje, às 16:00 hs, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Augusta Favaro
Faleceu dia 23/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casada com o Sr. Nicola Rossetti Neto. Era filha do Sr. Osvaldo Jose Favaro e da Sra. Olga Bortoliero Favaro, falecidos. Deixa a filha: Raphaela Cristina Favaro Rossetti. Deixa familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 24/11/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Rubi, a partir das 08h00 até as 16h00. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria de Lourdes Barbosa Benedicto
Faleceu dia 22/11/2025, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Valencio Barbosa e da Sra. Anna Maria, era viúva do Sr. José Benedicto; deixa os filhos: Antonio Carlos Benedicto, casado com a Sra. Elisabete Aparecida Ferreira Benedicto; Luis Claudio Benedicto, viúvo da Sra. Eurides Rafael Benedicto; Sidnei Aparecido Benedicto, casado com a Sra. Roseli Rodrigues Benedicto e José Adilson Benedicto, casado com a Sra. Ivanilde Matos de Lima. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Zorzenoni
Faleceu dia 23/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era filha do Sr. Pedro Zorzenoni e da Sra. Palmira Zambon, falecidos. Deixa irmãos e sobrinhos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/11/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 05 , seguindo para a referida necropole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marcia Amariliz Gazzeta
Faleceu dia 23/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. Jose Roberto Alves de Almeida. Era filha do Sr. Roberto Gazzetta e da Sra. Elza Bordin Gazzetta, falecidos. Deixa os filhos: Roberta Aparecida Alves de Almeida, Jose Roberto Alves de Almeida Junior casado com Mariana Dondelli Micheletti. Deixa a neta Lorena. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Nova Odessa e o seu sepultamento ocorreu dia 24/11/2025 as 15:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Nova Odessa, seguindo para a referida necropole Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais
Sra. Maria Heloisa Zandona de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. João Zandona Sobrinho e da Sra. Irene Sturion Zandona, era viúva do Sr. José Luiz de Oliveira. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Roque Souza Sobrinho
Faleceu dia 22/11/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 69 anos de idade e era casado com a Sra. Edilene Silva. Era filho do Sr. Jorge de Souza Santos e da Sra. Maria José dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Samalia Silva Souza, Samily Silva Souza, Thiago Silva Araujo, Tarcio Silva Simas. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/11/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Sabrina Alessandra Reis de Almeida
Faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP, contava 32 anos, filha do Sr. Jose Alexandre de Almeida, falecido e da Sra. Eulice Dias Reis, era casada com o Sr. Wesley Ramalho de Campos; deixa os filhos: Isadora Carline de Almeida Batista e Endrick de Almeida Ramalho. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.