Sra. Alzira Rodrigues Silva Melo

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 53 anos, filha dos finados Sr. Pedro Rodrigues da Silva e da Sra. Terezinha Batista da Silva, era casada com o Sr. Laercio Gonçalves Melo; deixa os filhos: Paulo Ricardo Pereira da Silva; Amanda Cristina Pereira da Silva e Lucas Felipe Pereira da Silva. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Carlos Roberto Ferreira

Faleceu dia 24/11/2025 na cidade de Campinas, aos 68 anos de idade e era casado com a Sra. Miriam de Campos Ferreira. Era filho do Sr. Valentin Ferreira e da Sra. Anna Rita Dias L. Ferreira, falecidos. Deixa as filhas: Aline de Campos Ferreira Silva casada com Anderson Moraes Soares da Silva, Daiane de Campos Ferreira Vitti casada com Marcelo Ricardo Vitti, Mariane De Campos Ferreira casada com Gabriel Gomes. Deixa 5 netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje às 17:00hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Vila Rezende, sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Professora: Sra. Dalva Giusti

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Sylvio Giusti e da Sra. Matilde Faganello Giusti; deixa os filhos: Helaine Carrer; Pedro Paulo Carrer Junior, casado com a Sra. Rita Aparecida Paschoalini Carrer; Luis Eduardo Carrer e Roberto Carrer, casado com a Sra. Ivana Rogado Carrer. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.