A segunda-feira amanheceu reflexiva após a notícia do falecimento do advogado Luís Francisco Schievano Bonassi, carinhosamente conhecido como Chicão Bonassi, aos 66 anos, em São Paulo. Conselheiro responsável pelo Departamento Jurídico da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, atuava no assessoramento da entidade e na orientação às empresas associadas.

Com mais de cinco décadas dedicadas à advocacia, consolidou sua carreira em valores como ética, responsabilidade e respeito. Chicão Bonassi também era diretor da Bonassi Sociedade de Advogados, escritório fundado em 1982.

O presidente da Acipi, Mauricio Benato, lamentou a perda. “Sentimos profundamente o falecimento do nosso querido amigo e conselheiro Chicão Bonassi. Um homem de grande coração e profissionalismo, que deixou um legado de dedicação e sabedoria na Acipi. Chicão foi um verdadeiro amparo jurídico para a entidade, sempre pronto a oferecer orientação e apoio em todos os momentos. Nossa solidariedade e condolências à família e amigos neste momento de luto", disse Mauricio Benato.