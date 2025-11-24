24 de novembro de 2025
Foto: Nelson Terme/CBF

A Seleção Brasileira Sub-17 chega à semifinal do Mundial com uma combinação de gols tardios, drama nas penalidades e atuações decisivas do goleiro João Pedro. O time volta a campo nesta segunda-feira (24), às 13h (de Brasília), para enfrentar Portugal no complexo esportivo Aspire Zone, no Catar.

Antes do duelo contra os portugueses, o Brasil construiu uma campanha intensa no mata-mata. Na vitória sobre Marrocos — que garantiu a vaga na semi — o gol salvador saiu apenas aos 49 minutos do segundo tempo, marcado por Dell. Já nas fases anteriores, o roteiro foi ainda mais tenso: contra a França e contra o Paraguai, as classificações só vieram nas cobranças de pênalti, com João Pedro defendendo cinco chutes decisivos ao longo dos dois confrontos.

O técnico Carlos Eduardo Patetuci destacou que o elenco chega confiante após superar adversários difíceis e projeta um duelo equilibrado diante de Portugal. “É um confronto de muita qualidade técnica dos dois lados. Vamos ajustar a estratégia e buscar essa vaga na final”, pontuou.

Onde assistir Brasil x Portugal

Streaming: CazéTV (YouTube)

TV: SporTV

Informações do jogo

Data: 24/11/2025

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Aspire Zone, Catar

Etapa: Semifinal do Mundial Sub-17

