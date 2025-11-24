24 de novembro de 2025
Valor do Bolsa Família pode cair 50%; VEJA se você será afetado

Por Da redação |
Tempo de leitura: 3 min
O Bolsa Família passou por uma das mudanças mais profundas dos últimos anos desde junho, com efeitos imediatos na folha de pagamento de julho de 2025. A nova regulamentação altera o funcionamento da chamada Regra de Proteção — faixa em que famílias que têm pequena melhora de renda continuam recebendo parte do benefício — e pode reduzir pela metade o valor pago a quem ultrapassar os critérios de entrada.

O governo federal afirma que a reformulação busca priorizar famílias em situação mais crítica e equilibrar o orçamento do programa. Na prática, porém, o período de proteção será encurtado e os critérios, endurecidos, afetando milhares de famílias urbanas que ainda dependem do auxílio para garantir despesas básicas.

Como funciona a Regra de Proteção agora

Com o novo modelo, três grupos passam a existir dentro da faixa de transição. O tempo de permanência e o limite de renda variam conforme a situação da família, gerando impactos diferentes no valor recebido.

1. Famílias que já estavam na proteção até junho de 2025

Este é o único grupo que mantém as regras anteriores. Para esses beneficiários:

  • permanência garantida por até 24 meses;
  • limite de renda de até meio salário mínimo por pessoa;
  • pagamento de 50% do benefício original durante a proteção;
  • retorno ao valor integral caso a renda volte a cair.

Assim, quem já estava no sistema de transição não perde direitos com a mudança.

2. Famílias que entrarem na proteção a partir de julho de 2025

Aqui está a mudança mais sentida pela maioria. Quem ultrapassar o limite de renda a partir de julho terá:

  • apenas 12 meses de permanência;
  • pagamento de 50% do benefício;
  • novo teto de renda: R$ 706 por pessoa.

É este grupo que pôde ver o benefício cair de cerca de R$ 600 para aproximadamente R$ 300 já em julho, caso se enquadre na nova regra.

3. Quem tem aumento de renda considerado estável

A regra é ainda mais curta para famílias que passam a receber aposentadoria, pensão ou BPC (exceto no caso de pessoas com deficiência). Para elas:

  • permanência de somente 2 meses na proteção;
  • limite também de R$ 706 por pessoa;
  • famílias com PcD podem permanecer por até 12 meses.

Na prática, quem passa a contar com um benefício fixo sai rapidamente da transição.

O que permanece igual no Bolsa Família

A reformulação não altera o valor oficial do programa para quem está dentro dos critérios de pobreza. Também segue valendo a possibilidade de retomar o benefício integral caso a renda caia novamente. Além disso, famílias que já estavam na Regra de Proteção até junho terão seus direitos preservados até o fim do ciclo de 24 meses.

A redução acontece porque, na fase de proteção, apenas metade do benefício é paga. Com um valor médio de aproximadamente R$ 600, o pagamento cai para algo em torno de R$ 300 — e ficará assim até o fim do período de transição. Encerrado o prazo, a família pode deixar o programa definitivamente caso permaneça acima do limite.

A mudança tem gerado debate. Enquanto o governo defende que a medida é necessária para ampliar o atendimento às famílias mais pobres, especialistas e beneficiários apontam risco de instabilidade financeira, já que pequenos aumentos de renda podem resultar em cortes imediatos.

