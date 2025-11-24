O Bolsa Família passou por uma das mudanças mais profundas dos últimos anos desde junho, com efeitos imediatos na folha de pagamento de julho de 2025. A nova regulamentação altera o funcionamento da chamada Regra de Proteção — faixa em que famílias que têm pequena melhora de renda continuam recebendo parte do benefício — e pode reduzir pela metade o valor pago a quem ultrapassar os critérios de entrada.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O governo federal afirma que a reformulação busca priorizar famílias em situação mais crítica e equilibrar o orçamento do programa. Na prática, porém, o período de proteção será encurtado e os critérios, endurecidos, afetando milhares de famílias urbanas que ainda dependem do auxílio para garantir despesas básicas.

Como funciona a Regra de Proteção agora