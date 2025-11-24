24 de novembro de 2025
Governo inicia hoje (24) novo programa de vale-gás; SAIBA MAIS

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
A distribuição do novo vale-recarga do programa Gás do Povo começou nesta segunda-feira (24), marcando a primeira etapa da implantação nacional. A iniciativa, criada em setembro pelo governo federal, altera completamente a lógica do antigo Auxílio Gás, que repassava valores em dinheiro para cerca de 5 milhões de famílias. Agora, o benefício garante diretamente o botijão de cozinha, com o objetivo de reduzir a insegurança alimentar e assegurar que o recurso seja aplicado de fato na compra do GLP.

A fase piloto contempla aproximadamente 1 milhão de famílias inscritas no Cadastro Único, distribuídas em dez capitais: Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo. Segundo o governo, a implementação será ampliada gradualmente até atingir 15,5 milhões de lares em março de 2026.

Quem pode receber

A seleção dos beneficiários é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Para ter acesso ao vale, é necessário:

  • Estar inscrito no CadÚnico;
  • Ter renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo;
  • Manter o cadastro atualizado por pelo menos 24 meses.
  • Famílias que já integram o Bolsa Família entram automaticamente na priorização do atendimento.

Como será a retirada do gás

As recargas serão feitas diretamente em revendas de GLP que aderiram voluntariamente ao programa. A Caixa Econômica Federal realiza a validação eletrônica no momento da troca. O responsável familiar deverá apresentar um dos documentos aceitos:

  • Cartão do Bolsa Família com chip e senha;
  • Cartão de débito da Caixa e senha;
  • CPF junto do código de validação enviado ao celular cadastrado.

Consulta e próximos passos

Embora a Caixa não tenha informado o cronograma completo das próximas fases, a instituição reforça que a migração para o novo modelo ocorrerá de forma progressiva. Para saber se já tem direito ao vale-recarga, o cidadão pode consultar:

  • Aplicativo Meu Social;
  • Portal Cidadão Caixa;
  • Atendimento Caixa Cidadão: 0800 726 0207;
  • Telefone 121, central de dúvidas sobre benefícios sociais.

