A distribuição do novo vale-recarga do programa Gás do Povo começou nesta segunda-feira (24), marcando a primeira etapa da implantação nacional. A iniciativa, criada em setembro pelo governo federal, altera completamente a lógica do antigo Auxílio Gás, que repassava valores em dinheiro para cerca de 5 milhões de famílias. Agora, o benefício garante diretamente o botijão de cozinha, com o objetivo de reduzir a insegurança alimentar e assegurar que o recurso seja aplicado de fato na compra do GLP.

A fase piloto contempla aproximadamente 1 milhão de famílias inscritas no Cadastro Único, distribuídas em dez capitais: Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo. Segundo o governo, a implementação será ampliada gradualmente até atingir 15,5 milhões de lares em março de 2026.

Quem pode receber