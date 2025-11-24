A distribuição do novo vale-recarga do programa Gás do Povo começou nesta segunda-feira (24), marcando a primeira etapa da implantação nacional. A iniciativa, criada em setembro pelo governo federal, altera completamente a lógica do antigo Auxílio Gás, que repassava valores em dinheiro para cerca de 5 milhões de famílias. Agora, o benefício garante diretamente o botijão de cozinha, com o objetivo de reduzir a insegurança alimentar e assegurar que o recurso seja aplicado de fato na compra do GLP.
A fase piloto contempla aproximadamente 1 milhão de famílias inscritas no Cadastro Único, distribuídas em dez capitais: Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo. Segundo o governo, a implementação será ampliada gradualmente até atingir 15,5 milhões de lares em março de 2026.
Quem pode receber
A seleção dos beneficiários é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Para ter acesso ao vale, é necessário:
- Estar inscrito no CadÚnico;
- Ter renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo;
- Manter o cadastro atualizado por pelo menos 24 meses.
- Famílias que já integram o Bolsa Família entram automaticamente na priorização do atendimento.
Como será a retirada do gás
As recargas serão feitas diretamente em revendas de GLP que aderiram voluntariamente ao programa. A Caixa Econômica Federal realiza a validação eletrônica no momento da troca. O responsável familiar deverá apresentar um dos documentos aceitos:
- Cartão do Bolsa Família com chip e senha;
- Cartão de débito da Caixa e senha;
- CPF junto do código de validação enviado ao celular cadastrado.
Consulta e próximos passos
Embora a Caixa não tenha informado o cronograma completo das próximas fases, a instituição reforça que a migração para o novo modelo ocorrerá de forma progressiva. Para saber se já tem direito ao vale-recarga, o cidadão pode consultar:
- Aplicativo Meu Social;
- Portal Cidadão Caixa;
- Atendimento Caixa Cidadão: 0800 726 0207;
- Telefone 121, central de dúvidas sobre benefícios sociais.