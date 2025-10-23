'Super MEI' avança no Senado com teto de R$ 140 mil

Uma importante mudança para o cenário do empreendedorismo brasileiro deu um passo significativo nesta quarta-feira (22), com a aprovação simbólica, pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, do projeto que visa ampliar o limite de faturamento anual para os Microempreendedores Individuais (MEIs). A proposta, já apelidada de "Super MEI", eleva o teto de R$ 81 mil para R$ 140 mil, uma atualização aguardada desde 2018, quando o valor atual foi estabelecido. A medida busca modernizar o regime e impulsionar a formalização de pequenos negócios em todo o país.

De autoria da senadora Ivete da Silveira (MDB-SC), o texto original, apresentado em março deste ano, passou por ajustes importantes. O relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), incorporou sugestões da Receita Federal em seu parecer, protocolado na terça-feira (21). Entre as modificações, foram retirados trechos que permitiam a contratação de até dois empregados e a previsão de um mecanismo de atualização anual automática dos limites. Segundo o relator, essas alterações foram necessárias para evitar "impactos previdenciários significativos", conforme apontado pela Receita.