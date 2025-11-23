Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Manoel Francisco da Silva e da Sra. Deonila Maria da Silva; deixa os filhos: Alexsandra da Silva Soveges; Daniela da Silva Soveges; Marcos Paulo da Silva Soveges, casado com a Sra. Aline Aguilar Soveges; Priscila da Silva Soveges e Michele da Silva, casada com o Sr. Denilson da Silva. Deixa os netos: Anthony, Albert, Maria Julia, Lucas, Maria Isabel, Caua, Enzo, Luany, Heitor, deixa ainda irmãos, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 14h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Anesio Gonçalves Cintra e da Sra. Julia Maria Rosa, era viúva do Sr. Orlando Raphael; deixa os filhos: Suzete Aparecida Raphael, viúva do Sr. Antonio Fernando Escobar Frota Gimenes; Antonio Carlos Raphael, casado com a Sra. Eline Eleuterio Raphael; Claudemir Raphael, falecido; Vlademir José Raphael, casado com a Sra. Derci Martins Raphael e Elisete Regia Raphael Escobar, casada com o Sr. Antonio de Araujo Escobar. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Casagrande

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Serafim Casagrande e da Sra. Ottilia Candiotto, era casado com a Sra. Maria Helena de Oliveira Casagrande; deixa os filhos: Rosangela Casagrande Martins, casada com o Sr. Luiz Fernando Martins; Marcos Antonio Casagrande, casado com a Sra. Salete Mazero Casagrande e Fabricio Casagrande, casado com a Sra. Andrea Aparecida Ferrari Casagrande. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 13h30 às 16h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.