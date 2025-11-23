Sra. Adailde Maria da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Manoel Francisco da Silva e da Sra. Deonila Maria da Silva; deixa os filhos: Alexsandra da Silva Soveges; Daniela da Silva Soveges; Marcos Paulo da Silva Soveges, casado com a Sra. Aline Aguilar Soveges; Priscila da Silva Soveges e Michele da Silva, casada com o Sr. Denilson da Silva. Deixa os netos: Anthony, Albert, Maria Julia, Lucas, Maria Isabel, Caua, Enzo, Luany, Heitor, deixa ainda irmãos, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 14h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Anezia Cintra Raphael
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Anesio Gonçalves Cintra e da Sra. Julia Maria Rosa, era viúva do Sr. Orlando Raphael; deixa os filhos: Suzete Aparecida Raphael, viúva do Sr. Antonio Fernando Escobar Frota Gimenes; Antonio Carlos Raphael, casado com a Sra. Eline Eleuterio Raphael; Claudemir Raphael, falecido; Vlademir José Raphael, casado com a Sra. Derci Martins Raphael e Elisete Regia Raphael Escobar, casada com o Sr. Antonio de Araujo Escobar. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Casagrande
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Serafim Casagrande e da Sra. Ottilia Candiotto, era casado com a Sra. Maria Helena de Oliveira Casagrande; deixa os filhos: Rosangela Casagrande Martins, casada com o Sr. Luiz Fernando Martins; Marcos Antonio Casagrande, casado com a Sra. Salete Mazero Casagrande e Fabricio Casagrande, casado com a Sra. Andrea Aparecida Ferrari Casagrande. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 13h30 às 16h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benildo Mariano de Mello
Faleceu anteontem, na cidade de Jaguariúna/SP, contava 59 anos, filho do Sr. Francisco Mariano de Mello e da Sra. Maria de Lourdes Correa de Mello; deixa os filhos: Gustavo Pequeno de Mello; Felipe Pequeno de Mello; Lucas Pequeno de Mello; Rafael Pequeno de Mello e Mariana Pequeno de Mello. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carlos Roberto Galvão
Faleceu anteontem, na cidade de Botucatu/SP, contava 39 anos, filho do Sr. José Francisco Galvão e da Sra. Aparecida Rubia Galvão; deixa o filho: José Henrique Rafael Galvão, irmãos, cunhada, sobrinha, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Benedito Albano Da Silva
Faleceu dia 22/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Antonia Honorato da Silva. Era filho do Sr. Lazaro Albano da Silva e da Sra. Antonia Albano da Silva, falecidos. Deixa a filha: Sueli Aparecida Honorato da Silva.
Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Aparecida Olimpio Mariano
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Antonio Jose Olimpio e da Sra. Palmyra Rossi Olimpio, era viúva do Sr. João Aparecido Mariano; deixa os filhos: Julio Donizeti, casado com a Sra. Beatriz; Junior, casado com a Sra. Roselaine; Andre, casado com a Sra. Patricia e Joseane, casada com o Sr. João. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Da Conceição Albertini Augusti
Faleceu dia 22/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. Pedro Antonio Augusti. Era filha do Sr. Angelo Alberti e da Sra. Maria de Lourdes Dias Albertini, falecidos. Deixa as filhas: Ana Lucia Albertini Augusti dos Santos casada com Ronaldo Luis Pereira dos Santos e Adriana de Lourdes Albertini Augusti casada com Durvalino Ferreira de Brito. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/11/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.