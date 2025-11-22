Um ônibus que saiu de Piracicaba com destino ao litoral colidiu contra a traseira de um caminhão estacionado no acostamento e deixou 46 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (21) de acordo com a SSP. O acidente ocorreu em um trecho da rodovia que passa por manutenção e registrou grande movimentação de equipes de resgate.
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus fretado que retornava do Guarujá, não conseguiu frear a tempo ao perceber o caminhão imobilizado na pista lateral. O impacto destruiu a parte frontal do veículo e provocou ferimentos de diferentes gravidades nos passageiros — entre eles trabalhadores, estudantes e idosos.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU atuaram no desencarceramento de vítimas que ficaram presas às ferragens. A maior parte foi socorrida e distribuída para hospitais da região. Nenhum óbito foi registrado até o momento.
O local foi isolado para trabalho de perícia. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias da colisão, incluindo possível falha mecânica, excesso de velocidade, falta de sinalização no caminhão ou erro humano. Os dois motoristas deverão ser ouvidos ainda hoje.
A rodovia ficou parcialmente interditada durante a madrugada e início da manhã, causando lentidão no tráfego.
Foram deslocadas 22 viaturas e 75 oficiais para a ocorrência.