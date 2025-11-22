Sr. Adão Merchiades Quintão
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Pereira Quintão e da Sra. Vitalina Teixeira Quintão, era casado com a Sra. Darcilia Silva. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ana Vanilda Soares Lucano
Faleceu dia 20/11/2025 na cidade de Charqueada, aos 63 anos de idade e era viúva do Sr. Narciso Luciano. Era filha do Sr. José Vidal Soares e da Sra. Lipercina Vidal Soares, falecidos. Deixa os filhos: Vanessa, Viviane, Denis, Elivelton, Debora. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Rodrigues dos Santos
Faleceu dia 20/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Ester Vitti Rodrigues dos Santos. Era filho do Sr. Jose Rodrigues dos Santos e da Sra. Rosa Vello dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Ana Maria Rodrigues dos Santos casada com Alexsander Zamorano Antunes, Angela Rodrigues dos Santos, José Eduardo Rodrigues dos Santos - in memorian. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/11/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Camila Talita Pereira
Faleceu dia 19/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 37 anos de idade e era casada com Willian Mateuzzo. Era filha do Sr. Geraldo Lidio Pereira e da Sra. Francirene Monteiro Pereira. Deixa irmãs, cunhados, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/11/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Carlos Chaddad
Faleceu dia 20/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era filho do Sr. Calil Chaddad e da Sra. Maria Juracy Marcondes Neves Chaddad, falecidos. Deixa o filho: Kalil Chaddad Neto, falecido. Deixa 01 neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 22/11/2025 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala-05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Francisca de Souza Scarabel
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Aquilino de Souza Campos e da Sra. Maria Freire de Souza, era viúva do Sr. Benedito Maximo Scarabel; deixa os filhos: José Roberto de Souza Lima, casado com a Sra. Maria Angela da Silva Lima; Marcos Antonio Scarabel, casado com Eliana; Miriam Regina Scarabel; Marcelo Maximo Scarabel; Marcia Aparecida Scarabel Nogueira, casada com o Sr. Antônio Ramos Nogueira e Mirlaine Fernanda Scarabel. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Geraldo Thomé
Faleceu dia 19/11/2025, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Sabino Thomé e da Sra. Angelina Dallavilla Thomé, era viúvo da Sra. Ivanilde dos Santos Thomé; deixa os filhos: Cristiane Regina Thomé, casada com o Sr. Andre Luis Vieira dos Santos; Daniel Ricardo Thomé, casado com a Sra. Alessandra Corrêa Thomé; Danilo Ricardo Thomé, casado com a Sra. Ana Lidia Gimenez Thomé e Danielly Ariel Correa Thomé. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Geraldo Natalino Massarico
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Alfredo R. Massarico e da Sra. Rosa Vieira, era casado com a Sra. Maria Ines Martins Pino Massarico. Deixa filhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Heitor dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 96 anos, filho dos finados Sr. Jose Felix dos Santos e da Sra. Maria Geraldina, era casado com a Sra. Elpidia Ferreira da Rocha; deixa os filhos: Valdir Ferreira dos Santos, casado com a Sra. Cleusa Maria Siqueira dos Santos; Vilson Ferreira dos Santos, casado com a Sra. Valdete Domingos de Oliveira dos Santos; Valmir Ferreira dos Santos, casado com a Sra. Clarice de Oliveira e Valter Ferreira dos Santos, falecido. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Isaura Sindicato Barboza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Agostinho Sinicatto e da Sra. Maria Luisa Slaifer, era viúva do Sr. Antonio Nocete Barboza; deixa os filhos: Elisabete Aparecida Barboza Araujo, casada com o Sr. José Rubens Araujo; Jurandir Antonio Barboza, casado com a Sra. Claudesiria de Souza Santana Barboza; Regina Helena Barboza Martim, casada com o Sr. Julio Fernando Martim; Carmem Lucia Barboza e Valeria Maria Barboza, casada com o Sr. Marcelo Giboti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jallyson Marques Nunes
Faleceu dia 19/11/2025, nesta cidade, contava 35 anos, filho do Sr. Joelton Pires Nunes e da Sra. Jane Cleide Marques, era casado com a Sra. Joseane dos Santos Marques; deixa as filhas: Julia Victoria dos Santos Marques e Jade Gabrielly dos Santos Marques. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de São José da Laje/AL, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Leonice Conceição Vieira Barbosa
Faleceu dia 20/11/20 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Aparecido Barbosa. Era filha do Sr. Izaltino Vieira e da Sra. Maria de Jesus Toledo, falecidos. Deixa os filhos: Rosangela Aparecida Barbosa, Maria Ines Barbosa, Osmar Aparecido Barbosa, Claudemir Aparecido Barbosa, Lazaro Aparecido Barbosa, Vanderlei de Jesus Aparecido Barbosa - falacido, Valdenice Cristina Barbosa, Valdir Aparecido Barbosa, Paulo Rogerio Barbosa, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/11/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 8, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Luiz Henrique Oliveira Costa
Faleceu dia 19/11/2025, nesta cidade, contava 19 anos, filho dos Sr. Eliezer Costa e da Sra. Alessandra Cristina de Oliveira Costa. Deixa as irmãs: Bruna Oliveira Costa e Beatriz Cristina de Oliveira Costa, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Parque Limeira, na cidade de Limeira/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Pastor: Marcos Aurelio Tabai
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 55 anos, filho do Sr. Jose Airton Tabai e da Sra. Maria Jose de Oliveira Tabai, era casado com a Sra. Lucia Cristina Severino Tabai; deixa os filhos: Marcos Henrique Tabai; Nayara Cristina Tabai, casada com o Sr. Heber Diniz e Giovana Cristina Tabai. Deixa o neto: Anthony, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Raimunda Donizeti Cardoso
Faleceu dia 19/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era filha do Sr. Jose Rabelo de Sá e da Sra. Maria Benedita de Sá, falecidos. Deixa os filhos: Alexandre Donizete Cardoso casado com Adriana, Alessandra Donizete Cardoso casada com Ederlan Silva Andrade, Saulo Donizete Cardoso casado com Jessica Vieira Cardoso. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras - Sala-01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marinalva Rocha dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Valdemir Landulfo Rocha e da Sra. Eulalia Delfina da Silva, era viúva do Sr. Anisio Rodrigues dos Santos; deixa os filhos: Eliana Rocha dos Santos, casada com o Sr. Manoel Jose da Silva; Elizabeth Rocha dos Santos, casada com o Sr. Nailton Queiroz; Maria Nilza dos Santos, casada com o Sr. Claudiano Ernesto de Souza; Edmilson Rocha dos Santos, casado com a Sra. Veronica da Silva Rocha; Ednaldo Rocha Santos; Jose Ira dos Santos, casado com a Sra. Krys Gabriele Toledo dos Santos; Jonathan Rocha dos Santos e Rosangela Rocha dos Santos, casada com o Sr. Cesar Augusto Silva Pereira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ordival Righi
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Virgilio Righi e da Sra. Eliza Suman, era viúvo da Sra. Ignes Zanatta Righi; deixa os filhos: Lorencilda Aparecida Righi Paseto, casada com o Sr. Jose Geraldo Paseto; Odenis Margaretti Righi; Alvaro Sydnei Righi; Edson Mauri Righi, casado com a Sra. Flavia Alexandra Ribeiro; Odair Sergio Righi, casado com a Sra. Marcia Aparecida Zilio Righi; Everaldo Noedir Righi, casado com a Sra. Telma Regiane Altarugio Righi; Tania Janete Righi Paseto, casada com o Sr. Rinaldo Dimas Paseto; Ordival Righi Junior, casado com a Sra. Juliana Cristina Estevam Righi; Juvelina Arlete Righi Barbosa, falecida deixando viúvo o Sr. Jose Carlos Barbosa e Adilson Eduardo Righi, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Advogado: Dr. Pedro Henrique Pezzato
Faleceu ontem, na cidade de São Sebastião/SP, contava 30 anos, filho do Sr. Antonio Odair Pezzato e da Sra. Carmen Lucia de Campos Pezzato, era casado com a Sra. Caroline Chiodi Silva Pezzato. Deixa o irmão Jose Lucas Pezzato, casado, com a Sra. Maria Isabela Machado Pezzato, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da Capela do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Rubens dos Santos Gonçalves Barbeiro
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho do Sr. Manuel Evangelista Gonçalves Barbeiro, falecido e da Sra. Ines dos Santos Gonçalves, era casado com a Sra. Adriana Senicato Barbeiro; deixa os filhos: Daniel Gonçalves Barbeiro, casado com a Sra. Lilian Bozzi Barbeiro; Danilo Gonçalves Barbeiro, casado com a Sra. Francine Boeira Cutis e Isabela Gonçalves Barbeiro, casada com o Sr. Iago Carrara. Deixa os netos: Benicio e Bernardo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Vicente Pazetti
Faleceu dia 21/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúvo da Sra. Tereza Torina Pazetti. Era filho do Sr. Romano Pazetti e da Sra. Adelaide Caetano, falecidos. Deixa os filhos: Sueli Aparecida Pazetti Bortoleto casada com Edvaldo Bortoleto; Ademir José Pazetti casado com Maria Ines Bonette Pazetti; Eliana Maria Pazetti Pimpinato casada com José Geraldo Pimpinato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Saltinho e o seu sepultamento ocorreu dia 21/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.