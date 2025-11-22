Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Pereira Quintão e da Sra. Vitalina Teixeira Quintão, era casado com a Sra. Darcilia Silva. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu dia 20/11/2025 na cidade de Charqueada, aos 63 anos de idade e era viúva do Sr. Narciso Luciano. Era filha do Sr. José Vidal Soares e da Sra. Lipercina Vidal Soares, falecidos. Deixa os filhos: Vanessa, Viviane, Denis, Elivelton, Debora. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Rodrigues dos Santos

Faleceu dia 20/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Ester Vitti Rodrigues dos Santos. Era filho do Sr. Jose Rodrigues dos Santos e da Sra. Rosa Vello dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Ana Maria Rodrigues dos Santos casada com Alexsander Zamorano Antunes, Angela Rodrigues dos Santos, José Eduardo Rodrigues dos Santos - in memorian. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/11/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.